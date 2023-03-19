Шесть щенков приехали в Сургут из российских городов - будут служить в полиции

В Центр кинологической службы (ЦКС) УМВД России по Сургуту приехали 6 щенков из Магнитогорска, Омска и Москвы. Они будут служить в полиции, сообщили в пресс-службе ОМВД по Сургуту.

«Бельгийские карликовые овчарки Зефир и Захар из магнитогорского питомника почти освоились на новом месте, привыкли к своим «наставникам» и уже продемонстрировали исполнение некоторых команд общей дрессировки», - рассказали в пресс-службе

Врио начальника ЦКС Александр Ионичев рассказал, как проходит отработка команды «искать», и продемонстрировал ее со своим подопечным Зефиром. Захар оказался стеснительнее брата: он охотно выполнял команды, но контакту с гостями был не очень рад.

В дальнейшем Зефира обучат поиску взрывчатых веществ и взрывных устройств, а Захар будет искать наркотические средства и психотропные вещества.