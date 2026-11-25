Тюменская городская дума подписала соглашение о сотрудничестве с Минским городским советом депутатов. Документ предусматривает обмен опытом в городском хозяйстве, молодежной политике и работе с жителями, сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на пресс-службу думы.

Подписи под соглашением поставили председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова и председатель Минского городского совета депутатов Артем Цуран. Церемония состоялась на Международном муниципальном форуме в Москве.

Стороны намерены обмениваться нормативными правовыми актами и методическими материалами, изучать практики общественного контроля и применения законодательства. Соглашение также предполагает прямые контакты депутатов и сотрудников аппаратов представительных органов, в том числе обмен делегациями. «Такие соглашения открывают прямые каналы для обмена лучшими практиками в городском хозяйстве, работе с ТОСами, избирателями и деятельности депутатов на округах», — отметила Иванова.

Сотрудничество с Минском продолжает международные связи Тюмени. В 1999 году город установил побратимские отношения с Брестом. Первое зарубежное соглашение городской совет народных депутатов заключил 35 лет назад с китайским Дацином.

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