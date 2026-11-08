Молодые работники Югры чаще других надеются на повышение зарплаты

В Югре 56% работающих жителей надеются на повышение зарплаты в 2027 году. При этом 25% опрошенных не рассчитывают на рост доходов, а еще 1% не ждет прибавки, поскольку им недавно уже повысили оклад. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Наиболее оптимистично настроены молодые сотрудники. Среди жителей округа младше 35 лет на повышение зарплаты рассчитывают 69%. В возрастной группе от 35 до 45 лет таких 56%, а среди работников старше 45 лет – 43%.

Ожидания также зависят от уровня дохода. Чаще всего прибавки ждут югорчане с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей – 64%. Среди тех, кто зарабатывает меньше 100 тысяч, на повышение надеется 51%, а среди получающих от 150 тысяч рублей – 52%.

Мужчины рассчитывают на пересмотр зарплаты немного чаще женщин – 58% против 55%. Разница есть и в зависимости от образования: среди обладателей дипломов вузов повышения ждут 59%, а среди выпускников колледжей и техникумов – 54%.