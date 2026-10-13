В Тюменской области с 2027 года компенсации за ЖКУ будут выплачивать ежемесячно

С 1 января 2027 года льготники Тюменской области будут получать компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги ежемесячно вместо аванса на квартал вперед. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщает «Тюменская область сегодня».

«Например, выплата за январь 2027 года придет в феврале 2027 года. При этом выплата компенсаций за декабрь будет осуществляться в декабре. Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется ветеранам войны и труда, гражданам, имеющим инвалидность, многодетным малоимущим семьям и другим категориям. Расчет компенсации производится индивидуально, при увеличении тарифов размер компенсации увеличивается», — пояснила заместитель директора областного департамента социального развития Ирина Ожогина.

Сейчас компенсацию расходов на ЖКУ получают около 200 тысяч жителей региона. Еще более 26 тысячам льготников компенсируют взносы на капитальный ремонт. Кроме того, власти предоставляют субсидии свыше 21 тысячи семей, у которых коммунальные расходы превышают 20% совокупного дохода.

Подать заявление можно через МФЦ или Госуслуги, а подобрать подходящие меры поддержки — с помощью «Социального навигатора Тюменской области». Консультации доступны в Едином контакт-центре по телефону 8-800-1-00000-1.

Напомним, с начала 2027 года в регионе изменится и порядок получения транспортной льготы: пассажиры пригородных поездов смогут оформлять льготные билеты только по карте ТТС. До конца 2026 года действует переходный период, когда жители могут пользоваться как картой, так и бумажными документами.