Главврача Нижневартовской окружной больницы отправили в СИЗО по делу о взятках

Главного врача Нижневартовской окружной клинической больницы и одного из его подчиненных отправили в СИЗО на два месяца. Их обвиняют в преступлениях, связанных со взяточничеством, сообщила пресс-служба судов Югры. Ханты-Мансийский районный суд рассмотрел ходатайства 6 ноября в закрытом режиме. Изучив материалы дела, суд отказался применять к обвиняемым более мягкие ограничения.

Оба сотрудника больницы останутся под стражей в течение двух месяцев. Постановления пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Другие обстоятельства уголовного дела, включая предполагаемые суммы и условия передачи взяток, в сообщении суда не раскрываются.

Ранее siapress.ru рассказывал о другом коррупционном деле в системе здравоохранения Югры. Бывшего заведующего отделением окружной больницы осудили за получение более 2,8 млн рублей от поставщика медицинского оборудования. Прокуратура сочла условный срок чрезмерно мягким и обжаловала приговор.