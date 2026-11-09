«Камертон», «Факел» и «Газовик»: 35 лет опыта, 17 видов спорта, 8 творческих направлений и педагоги, которые умеют зажечь

Ребенок часами гоняет мяч во дворе? Танцует перед зеркалом, когда думает, что никто не видит? А может, вы сами давно мечтаете запеть, танцевать латину или вернуть телу легкость? В Сургуте есть место, где «хочу» превращается в «получается». Центр культуры «Камертон» и спорткомплексы «Факел» и «Газовик» входят в Управление по культуре и спорту ООО «Газпром трансгаз Сургут» и приглашают детей и взрослых на занятия, которые захватывают с первой тренировки.

35 лет «Факел» и «Камертон» растят спортсменов и артистов. Сегодня они работают как единое Управление, и для сургутян это значит простую вещь ‒ доверие и спокойствие. Опыт здесь передается из рук в руки. В «Факеле» и «Газовике» работают больше 30 тренеров: мастера спорта России, международного класса, отличники физической культуры и спорта. Есть целые династии: вчерашние воспитанники возвращаются в спорткомплексы уже наставниками. Критерий отбора начальник Управления Даниил Маркин формулирует прямо: «Если специалист приходит только ради денег, это не наша история». Здесь ценят тех, кто любит дело и умеет находить подход к каждому ребенку.

Футзал: путь от первого мяча до Суперлиги

Если ваш ребенок не расстается с мячом, Академия футзала «Факел» может стать началом большого пути. Самые маленькие, от четырех до восьми лет, делают первые шаги в обновленном зале спорткомплекса «Газовик». С восьми лет ребята продолжают тренировки в «Факеле». С ними работают опытные и титулованные тренеры: Олег Царицон, Александр Антипов, Артем Коршиков и Артем Граматикополо.

Тренировки по футзалу помогают детям развивать ловкость, координацию и командные навыки.

Главное преимущество академии ‒ возможность расти внутри одной системы. От первых тренировок к соревнованиям, а дальше к мечте: заиграть за городскую команду МФК «Сургут» в Суперлиге. Лучшая команда академии каждый год отправляется на сборы в «Газпром»-академию «Зенит» в Санкт-Петербурге: тренировки, товарищеский матч со сверстниками и знакомство с работой одной из известных футбольных академий страны. Такое запоминается на всю жизнь.

Художественная гимнастика: грация, характер и медали

Гимнастика подойдет девочкам, которым нравятся движение, музыка и красивые выступления. Она развивает пластику, координацию и чувство ритма, а еще дисциплину, которая пригодится в любом деле. В секцию принимают с четырех лет. Занятия проходят в спорткомплексе «Премьер-Арена» под руководством тренеров Екатерины Кобы, Ксении Шапиловой и Марины Картополенко.

Результаты говорят сами за себя: на первенстве Сургута воспитанницы завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. А навыки гимнастики становятся отличной базой для любого другого направления, от танцев до акробатики.

Спортсмены «Факела» регулярно привозят медали с соревнований различного уровня.

Еще больше возможностей в «Факеле» и «Газовике»

С пяти лет в спорткомплексах принимают на бокс, дзюдо, каратэ, шахматы и аэробику. С четырех лет можно заниматься гимнастикой, акробатикой и прыжками на батуте, с семи лет плавать. Воспитанники «Факела» постоянные участники соревнований разного уровня и зачастую ‒ обладатели призовых мест. В октябре этого года наши девочки 9-10 лет взяли серебро и бронзу на Первенстве России по спортивной акробатике в «Сириусе».

«Даймонд»: бальные танцы, где творчество встречается со спортом

В студии бального танца «Даймонд» центра культуры «Камертон» занятия становятся настоящим увлечением. Здесь есть место и творчеству, и спортивным достижениям. В студию принимают с четырех лет. Работают группы парных танцев и сольные группы для девочек, поэтому формат занятий можно подобрать под характер и интересы ребенка.

Воспитанники студии бального танца «Даймонд» готовятся к очередному турниру.

Воспитанники «Даймонда» выступают на соревнованиях по танцевальному спорту, повышают мастерство и получают спортивные разряды. А ансамбли студии постоянные участники городских и окружных мероприятиях: у детей появляется шанс выйти не только к родителям на отчетный концерт, но и к большой аудитории. Занятия ведут педагоги Юлия Гречко и Евгений Воронин.

«Этинсель»: современная хореография для тех, кто хочет танцевать в разных стилях

Хип-хоп, современная хореография и акробатика собраны в студии «Этинсель». Здесь дети изучают разные направления современного танца и имеют возможность почувствовать ‒ что ближе им. «Этинсель» ‒ самая многочисленная студия по количеству воспитанников. Это настоящая и большая творческая семья. В студии работают педагоги Ксения Зубко, Валерия Кожевникова, Наталья Гришина, Анастасия Ходина, Александра Кочетова и Алишер Хайдаров.

Сцена и голос: «Пересмешки», «АТАС» и «Юла»

С четырех лет в «Камертоне» можно прийти в «Пересмешки»: студию русской народной песни и танца. Уже через год дети выходят на сцену. С пяти лет принимают в студию эстрадного вокала творческого объединения «АТАС» и театральную студию «Юла». Вокалисты берут планку высоко: педагоги студии участвуют в шоу «Голос», а выпускники два года подряд поступали в Российскую академию музыки имени Гнесиных.

В «Камертоне» дети не просто учатся танцевать ‒ они обретают уверенность, друзей и любовь к сцене.

И главное: у юных артистов есть настоящая сцена. В «Камертоне» зал на 409 мест, две сцены, студия звукозаписи, отдельный паркет для бальных танцев и оборудованные классы. Каждый год проходят отчетные концерты, а это живая сценическая практика.

Взрослым: начать никогда не поздно

В «Камертоне», «Факеле» и «Газовике» ждут и взрослых, причем опыт не нужен. Давно хотели научиться петь, танцевать или добавить в день движения? Самое время.

В «Камертоне» работают хобби-классы по вокалу и бальным танцам: занятия для себя, ради новых навыков и удовольствия. Для девушек и женщин в студии «Даймонд» открыто направление соло-латины. Занятия ведут Юлия Гречко и Евгений Воронин. Есть дневная и вечерняя группы, поэтому тренировки легко совместить с работой.

Участницы ансамбля «Сеньориты» доказывают, что начинать никогда не поздно.

Для женщин старше 50 лет работает танцевальный ансамбль «Сеньориты». Его участницы осваивают бальные и латиноамериканские танцы, в том числе сальсу и бачату. Коллектив существует с 2022 года и уже дебютировал на городском фестивале «С песней по жизни». Даниил Маркин признается, что видел, какими участницы пришли четыре года назад и какими стали сейчас: «Это просто разные люди».

Спорткомплексы тоже открыли новые возможности для старшего поколения. В «Факеле» проходят занятия гимнастикой для людей 50+ с Дмитрием Лапаевым. Пилатес для женщин разного возраста можно выбрать в двух местах: в «Газовике» занятия ведет Елена Пислегина, в «Факеле» Лариса Дунаева.

Пилатес в «Газовике» ‒ отличный способ добавить движения в повседневную жизнь.

Для старшего поколения занятия стоят дешевле. Кроме того, взрослые могут записаться на плавание в «Газовике», каратэ киокусинкай и шахматы в «Факеле».

Как сделать занятия доступнее

Выбирая студию или секцию, родители смотрят не только на программу, но и на стоимость. В творческих студиях «Камертона» можно оплатить часть стоимости за занятия сертификатом персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). Им уже пользуются около 700 воспитанников. Для детей участников СВО в спортивных секциях действуют льготные условия. Сертификаты ПФДО в спортивных секциях не применяются.

Как записаться

Прийти можно лично: на месте работают специалисты, которые расскажут о направлениях и помогут выбрать, а при наличии документов и медицинской справки договор оформят сразу.