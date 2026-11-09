«Камертон», «Факел» и «Газовик»: 35 лет опыта, 17 видов спорта, 8 творческих направлений и педагоги, которые умеют зажечь

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#305 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1793255662"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1795978744"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=aTJn4Hq6FHU/dc0+n48JO87KkhGl09ktW/wfdzrN0XKjoJxw/yp7107hYoHAx8H0oFpdp31H8R5q08SM5y79adq3hBGD4QfFoyKGpJRX2XQMVz8mfux0DJkR2V0qcLPH"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=aTJn4Hq6FHU/dc0+n48JO87KkhGl09ktW/wfdzrN0XKjoJxw/yp7107hYoHAx8H0oFpdp31H8R5q08SM5y79adq3hBGD4QfFoyKGpJRX2XQMVz8mfux0DJkR2V0qcLPH"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b7af9ac4208c50154563213eb23ba053.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcWr8yA"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcWr8yA"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-29 11:34:22"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-11-29 23:59:04"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#310 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1793255688"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1795978790"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=DFrD0ctIAUoq2hjxOtGmWxRVe4oNQENftfx07d+pEdBreJsZM6tiQ9JhvixqY51hEQO8ycmAMH++NxWyf8kowJYCxGPqaJ57ipM6cbw+hQ0I99Gncu+AY9x//Btb+85G"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=DFrD0ctIAUoq2hjxOtGmWxRVe4oNQENftfx07d+pEdBreJsZM6tiQ9JhvixqY51hEQO8ycmAMH++NxWyf8kowJYCxGPqaJ57ipM6cbw+hQ0I99Gncu+AY9x//Btb+85G"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "045ba5e35e42f746e060427f75384285.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcWr8yA"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcWr8yA"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-29 11:34:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-11-29 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#305 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1793255662"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1795978744"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=aTJn4Hq6FHU/dc0+n48JO87KkhGl09ktW/wfdzrN0XKjoJxw/yp7107hYoHAx8H0oFpdp31H8R5q08SM5y79adq3hBGD4QfFoyKGpJRX2XQMVz8mfux0DJkR2V0qcLPH"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=aTJn4Hq6FHU/dc0+n48JO87KkhGl09ktW/wfdzrN0XKjoJxw/yp7107hYoHAx8H0oFpdp31H8R5q08SM5y79adq3hBGD4QfFoyKGpJRX2XQMVz8mfux0DJkR2V0qcLPH"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b7af9ac4208c50154563213eb23ba053.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcWr8yA"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcWr8yA"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-29 11:34:22"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-11-29 23:59:04"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#310 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1793255688"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1795978790"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=DFrD0ctIAUoq2hjxOtGmWxRVe4oNQENftfx07d+pEdBreJsZM6tiQ9JhvixqY51hEQO8ycmAMH++NxWyf8kowJYCxGPqaJ57ipM6cbw+hQ0I99Gncu+AY9x//Btb+85G"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=DFrD0ctIAUoq2hjxOtGmWxRVe4oNQENftfx07d+pEdBreJsZM6tiQ9JhvixqY51hEQO8ycmAMH++NxWyf8kowJYCxGPqaJ57ipM6cbw+hQ0I99Gncu+AY9x//Btb+85G"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "045ba5e35e42f746e060427f75384285.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcWr8yA"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcWr8yA"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-29 11:34:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-11-29 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcWr8yA реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcWr8yA реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  82,1386   EUR  92,1924  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Мяч, сцена, паркет: куда в Сургуте записаться на занятия, на которые хочется возвращаться

«Камертон», «Факел» и «Газовик»: 35 лет опыта, 17 видов спорта, 8 творческих направлений и педагоги, которые умеют зажечь

​Мяч, сцена, паркет: куда в Сургуте записаться на занятия, на которые хочется возвращаться
В Академии футзала «Факел» дети начинают заниматься с четырех лет. Фото: ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Ребенок часами гоняет мяч во дворе? Танцует перед зеркалом, когда думает, что никто не видит? А может, вы сами давно мечтаете запеть, танцевать латину или вернуть телу легкость? В Сургуте есть место, где «хочу» превращается в «получается». Центр культуры «Камертон» и спорткомплексы «Факел» и «Газовик» входят в Управление по культуре и спорту ООО «Газпром трансгаз Сургут» и приглашают детей и взрослых на занятия, которые захватывают с первой тренировки.

35 лет «Факел» и «Камертон» растят спортсменов и артистов. Сегодня они работают как единое Управление, и для сургутян это значит простую вещь ‒ доверие и спокойствие. Опыт здесь передается из рук в руки. В «Факеле» и «Газовике» работают больше 30 тренеров: мастера спорта России, международного класса, отличники физической культуры и спорта. Есть целые династии: вчерашние воспитанники возвращаются в спорткомплексы уже наставниками. Критерий отбора начальник Управления Даниил Маркин формулирует прямо: «Если специалист приходит только ради денег, это не наша история». Здесь ценят тех, кто любит дело и умеет находить подход к каждому ребенку.

Футзал: путь от первого мяча до Суперлиги

Если ваш ребенок не расстается с мячом, Академия футзала «Факел» может стать началом большого пути. Самые маленькие, от четырех до восьми лет, делают первые шаги в обновленном зале спорткомплекса «Газовик». С восьми лет ребята продолжают тренировки в «Факеле». С ними работают опытные и титулованные тренеры: Олег Царицон, Александр Антипов, Артем Коршиков и Артем Граматикополо.

Тренировки по футзалу помогают детям развивать ловкость, координацию и командные навыки.

Главное преимущество академии ‒ возможность расти внутри одной системы. От первых тренировок к соревнованиям, а дальше к мечте: заиграть за городскую команду МФК «Сургут» в Суперлиге. Лучшая команда академии каждый год отправляется на сборы в «Газпром»-академию «Зенит» в Санкт-Петербурге: тренировки, товарищеский матч со сверстниками и знакомство с работой одной из известных футбольных академий страны. Такое запоминается на всю жизнь.

Художественная гимнастика: грация, характер и медали

Гимнастика подойдет девочкам, которым нравятся движение, музыка и красивые выступления. Она развивает пластику, координацию и чувство ритма, а еще дисциплину, которая пригодится в любом деле. В секцию принимают с четырех лет. Занятия проходят в спорткомплексе «Премьер-Арена» под руководством тренеров Екатерины Кобы, Ксении Шапиловой и Марины Картополенко.

Результаты говорят сами за себя: на первенстве Сургута воспитанницы завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. А навыки гимнастики становятся отличной базой для любого другого направления, от танцев до акробатики.

Спортсмены «Факела» регулярно привозят медали с соревнований различного уровня.

Еще больше возможностей в «Факеле» и «Газовике»

С пяти лет в спорткомплексах принимают на бокс, дзюдо, каратэ, шахматы и аэробику. С четырех лет можно заниматься гимнастикой, акробатикой и прыжками на батуте, с семи лет плавать. Воспитанники «Факела» постоянные участники соревнований разного уровня и зачастую ‒ обладатели призовых мест. В октябре этого года наши девочки 9-10 лет взяли серебро и бронзу на Первенстве России по спортивной акробатике в «Сириусе».

«Даймонд»: бальные танцы, где творчество встречается со спортом

В студии бального танца «Даймонд» центра культуры «Камертон» занятия становятся настоящим увлечением. Здесь есть место и творчеству, и спортивным достижениям. В студию принимают с четырех лет. Работают группы парных танцев и сольные группы для девочек, поэтому формат занятий можно подобрать под характер и интересы ребенка.

Воспитанники студии бального танца «Даймонд» готовятся к очередному турниру.

Воспитанники «Даймонда» выступают на соревнованиях по танцевальному спорту, повышают мастерство и получают спортивные разряды. А ансамбли студии постоянные участники городских и окружных мероприятиях: у детей появляется шанс выйти не только к родителям на отчетный концерт, но и к большой аудитории. Занятия ведут педагоги Юлия Гречко и Евгений Воронин.

«Этинсель»: современная хореография для тех, кто хочет танцевать в разных стилях

Хип-хоп, современная хореография и акробатика собраны в студии «Этинсель». Здесь дети изучают разные направления современного танца и имеют возможность почувствовать ‒ что ближе им. «Этинсель» ‒ самая многочисленная студия по количеству воспитанников. Это настоящая и большая творческая семья. В студии работают педагоги Ксения Зубко, Валерия Кожевникова, Наталья Гришина, Анастасия Ходина, Александра Кочетова и Алишер Хайдаров.

Сцена и голос: «Пересмешки», «АТАС» и «Юла»

С четырех лет в «Камертоне» можно прийти в «Пересмешки»: студию русской народной песни и танца. Уже через год дети выходят на сцену. С пяти лет принимают в студию эстрадного вокала творческого объединения «АТАС» и театральную студию «Юла». Вокалисты берут планку высоко: педагоги студии участвуют в шоу «Голос», а выпускники два года подряд поступали в Российскую академию музыки имени Гнесиных.

В «Камертоне» дети не просто учатся танцевать ‒ они обретают уверенность, друзей и любовь к сцене.

И главное: у юных артистов есть настоящая сцена. В «Камертоне» зал на 409 мест, две сцены, студия звукозаписи, отдельный паркет для бальных танцев и оборудованные классы. Каждый год проходят отчетные концерты, а это живая сценическая практика.

Взрослым: начать никогда не поздно

В «Камертоне», «Факеле» и «Газовике» ждут и взрослых, причем опыт не нужен. Давно хотели научиться петь, танцевать или добавить в день движения? Самое время.

В «Камертоне» работают хобби-классы по вокалу и бальным танцам: занятия для себя, ради новых навыков и удовольствия. Для девушек и женщин в студии «Даймонд» открыто направление соло-латины. Занятия ведут Юлия Гречко и Евгений Воронин. Есть дневная и вечерняя группы, поэтому тренировки легко совместить с работой.

Участницы ансамбля «Сеньориты» доказывают, что начинать никогда не поздно.

Для женщин старше 50 лет работает танцевальный ансамбль «Сеньориты». Его участницы осваивают бальные и латиноамериканские танцы, в том числе сальсу и бачату. Коллектив существует с 2022 года и уже дебютировал на городском фестивале «С песней по жизни». Даниил Маркин признается, что видел, какими участницы пришли четыре года назад и какими стали сейчас: «Это просто разные люди».

Спорткомплексы тоже открыли новые возможности для старшего поколения. В «Факеле» проходят занятия гимнастикой для людей 50+ с Дмитрием Лапаевым. Пилатес для женщин разного возраста можно выбрать в двух местах: в «Газовике» занятия ведет Елена Пислегина, в «Факеле» Лариса Дунаева.

Пилатес в «Газовике» ‒ отличный способ добавить движения в повседневную жизнь.

Для старшего поколения занятия стоят дешевле. Кроме того, взрослые могут записаться на плавание в «Газовике», каратэ киокусинкай и шахматы в «Факеле».

Как сделать занятия доступнее

Выбирая студию или секцию, родители смотрят не только на программу, но и на стоимость. В творческих студиях «Камертона» можно оплатить часть стоимости за занятия сертификатом персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). Им уже пользуются около 700 воспитанников. Для детей участников СВО в спортивных секциях действуют льготные условия. Сертификаты ПФДО в спортивных секциях не применяются.

Как записаться

Прийти можно лично: на месте работают специалисты, которые расскажут о направлениях и помогут выбрать, а при наличии документов и медицинской справки договор оформят сразу.

  • «Камертон»: 711-818
  • «Факел»: 95-54-75
  • «Газовик»: 75-20-47


    • нравится (3) не нравится (0)
    Сегодня в 12:45, просмотров: 321, комментариев: 0
    Комментариев пока нет.

    Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

    Вы можете войти на сайт 

    	array(0) {
}

    	array(0) {
}

    	NULL

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1793852069"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1794423571"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=5nyJ8XjOb/kg7atl+9lW5KUV3j1fmXhY3GmFeTm92McW3OmxHWd+DBNFMPsJHseaUeb00qpjXA9SwvB8vvP9fI8svw4vIaffYpVenMmhN5BvqJeXhbOGaGi6Ijb5bxmF"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=5nyJ8XjOb/kg7atl+9lW5KUV3j1fmXhY3GmFeTm92McW3OmxHWd+DBNFMPsJHseaUeb00qpjXA9SwvB8vvP9fI8svw4vIaffYpVenMmhN5BvqJeXhbOGaGi6Ijb5bxmF"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "162"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония2(С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "89b5e42c1196a13712bd2c8a2da62d6a.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeCcd48"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeCcd48"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-11-05 09:14:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-11-11 23:59:31"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "162"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#338 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#339 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1793852069"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1794423571"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=5nyJ8XjOb/kg7atl+9lW5KUV3j1fmXhY3GmFeTm92McW3OmxHWd+DBNFMPsJHseaUeb00qpjXA9SwvB8vvP9fI8svw4vIaffYpVenMmhN5BvqJeXhbOGaGi6Ijb5bxmF"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=5nyJ8XjOb/kg7atl+9lW5KUV3j1fmXhY3GmFeTm92McW3OmxHWd+DBNFMPsJHseaUeb00qpjXA9SwvB8vvP9fI8svw4vIaffYpVenMmhN5BvqJeXhbOGaGi6Ijb5bxmF"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "162"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония2(С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "89b5e42c1196a13712bd2c8a2da62d6a.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeCcd48"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeCcd48"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-11-05 09:14:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-11-11 23:59:31"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "162"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#338 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#339 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1793852069"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1794423571"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=5nyJ8XjOb/kg7atl+9lW5KUV3j1fmXhY3GmFeTm92McW3OmxHWd+DBNFMPsJHseaUeb00qpjXA9SwvB8vvP9fI8svw4vIaffYpVenMmhN5BvqJeXhbOGaGi6Ijb5bxmF"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=5nyJ8XjOb/kg7atl+9lW5KUV3j1fmXhY3GmFeTm92McW3OmxHWd+DBNFMPsJHseaUeb00qpjXA9SwvB8vvP9fI8svw4vIaffYpVenMmhN5BvqJeXhbOGaGi6Ijb5bxmF"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "162"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония2(С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "89b5e42c1196a13712bd2c8a2da62d6a.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeCcd48"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeCcd48"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-11-05 09:14:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-11-11 23:59:31"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "162"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#338 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#339 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeCcd48 реклама на siapress.ru
    МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeCcd48 реклама на siapress.ru 
    	array(0) {
}

    	array(0) {
}

    	NULL


    	array(0) {
}

    	array(0) {
}

    	NULL

    Топ 10

    Сегодня Неделя Месяц
    1. ​«Боюсь, Сургут возвращается в 90-е»: Руководитель центра помощи бывшим заключенным «Шаг вперед» ‒ о закрытии организации и судьбе ее подопечных 523
    2. ​Более половины работающих жителей Югры рассчитывают на повышение зарплаты в 2027 году 483
    3. ​Мяч, сцена, паркет: куда в Сургуте записаться на занятия, на которые хочется возвращаться 321
    4. ​В Сургуте нехватка водителей осложняет работу общественного транспорта 320
    5. В Югре главврач крупной больницы отправлен в СИЗО по делу о взятках 302
    6. ​Руслан Кухарук оказался в десятке самых влиятельных губернаторов страны 270
    7. ​Горка и игровая машина: в сургутском парке «За Саймой» появятся комплексы для детей с ОВЗ 226
    8. ​Сквер в 25-м микрорайоне Сургута станет светлее 219
    9. В Югре суд обязал нефтекомпанию выплатить 10 млн рублей за гибель своего сотрудника 215
    10. Руслан Кухарук проведет прямую линию с жителями Югры 30 ноября 210
    1. ​Сургутяне заметили исчезновение памятника возле Центрального рынка 2675
    2. Тюменские работодатели начнут регистрировать иностранных сотрудников в реестрах МВД 2532
    3. ​Стали вторыми. «На крыло 2026» принесло удачу молодежи СуГРЭС-2 1927
    4. ​Выиграли городской конкурс по охране труда 1578
    5. Под сокращение попали почти 200 работников окружных департаментов и служб в Югре 1482
    6. Главная обитель цивилизации 1445
    7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-8 ноября? // АФИША 1411
    8. ​Сургутяне бьют тревогу из-за сокращений в детских садах 1407
    9. Силы ПВО защитили промышленные объекты Тюменской области от беспилотников 1370
    10. Четыре рубля за девочку 1135
    1. После атаки беспилотника загорелся промышленный объект в Сургутском районе 14299
    2. Итоги закрытия сургутского аэропорта на фоне атаки БПЛА: максимальная задержка рейса превысила 19 часов 4956
    3. ​Аналитик назвала продукты, которые стоит купить к Новому году заранее 4775
    4. Росавиация закрыла аэропорты Сургута и Когалыма, задержки рейсов достигают 10 часов 4708
    5. ​Зайти правильно 3697
    6. Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о поставках российского дизеля в США 3011
    7. Полицейский застрелил медведя, который ворвался в дом 85-летней жительницы Югры 2879
    8. Сын пастуха Уапкая 2746
    9. ​Сургутяне заметили исчезновение памятника возле Центрального рынка 2675
    10. Тюменские работодатели начнут регистрировать иностранных сотрудников в реестрах МВД 2532

    последние комментарии читаемые комментируемые

    Сетевое издание siapress.ru (16+)
    Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
    628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
    Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
    Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
    Дежурный по сайту: post@siapress.ru

    При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

    Правила сайта    Рекламодателям   

    Дизайн и разработка -
    web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

    Карта сайта

    Яндекс.Метрика