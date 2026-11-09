Прямая линия губернатора Югры Руслана Кухарука пройдет 30 ноября

Губернатор Югры Руслан Кухарук проведет ежегодную прямую линию с жителями региона 30 ноября. Эфир начнется в 15:00, сообщил глава округа в своих социальных сетях. Задать вопрос губернатору можно в комментариях под анонсом прямой линии во «ВКонтакте» и Telegram. Обращения также принимает чат-бот в мессенджере MAX.

Трансляция будет доступна в социальных сетях Руслана Кухарука, на телеканалах «Югра», «С1», «Сургут 24», «Самотлор», «Мегаполис» и N1, а также в эфире радио «Югра».

По словам губернатора, прямой диалог помогает оперативно реагировать на обращения жителей и определять приоритеты развития округа.

Во время прямой линии 2025 года югорчане направили губернатору более двух тысяч вопросов. Чаще всего жители обращались по темам строительства, ЖКХ, социальной поддержки, дорог и транспорта. Эфир продолжался два часа 20 минут.