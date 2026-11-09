Власти Сургута рассказали о дефиците водителей автобусов

Сургутский перевозчики АО «СПОПАТ» вновь столкнулся с нехваткой водителей общественного транспорта. Об этом сообщили в администрации города, отвечая на жалобу пассажира в социальных сетях.

Житель Эроль С. пожаловался на регулярные опоздания автобусов №43 и №68. По его словам, общественный транспорт ежедневно задерживается в общей сложности на 15-20 минут. В мэрии объяснили, что при невыходе автобуса на линию или его вынужденном сходе с маршрута перевозчику не всегда удается оперативно найти замену.

«Причина в том, что наш перевозчик, несмотря на все усилия по привлечению новых водителей (объявления размещены на всех популярных рекрутинговых сайтах), столкнулся с нехваткой водительского состава», ‒ сообщили власти города.

Сейчас маршруты №43 и №68 обслуживает АО «СПОПАТ». Однако уже с 1 декабря они вместе с девятью другими маршрутами перейдут компании «Самара Авто Газ», выигравшей конкурс на пассажирские перевозки. Новый подрядчик должен обеспечить работу 107 автобусов.