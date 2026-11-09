Губернатор Югры Руслан Кухарук вошел в топ-10 самых влиятельных губернаторов России

Губернатор Югры Руслан Кухарук вошел в десятку самых влиятельных глав регионов России, заняв шестое место по итогам октября 2026 года. При этом он сохранил свою позицию по сравнению с сентябрем. Результаты исследования представило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), с которыми ознакомился СИА-ПРЕСС.

Кухарук получил 6,99 балла из десяти возможных и вошел в категорию руководителей с «очень сильным влиянием». Выше него оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Фото: Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК)

Интересно, что в аналитическом докладе отдельно упомянули сургутский железнодорожный вокзал. Эксперты обратили внимание на соглашение Югры с РЖД, подписанное в начале ноября. Согласно документу, реконструкцию вокзала в Сургуте планируют завершить до конца 2028 года, а новый вокзал в Пыть-Яхе построить до 2030-го.

Между тем история сургутского вокзала продолжается уже несколько лет. Как ранее писал СИА-ПРЕСС, старое здание окончательно снесли весной 2023 года, а пассажиры до сих пор пользуются временным павильоном. Первоначально новый вокзал рассчитывали открыть в 2024 году, однако сроки неоднократно переносились. К осени 2026 года готовность объекта составляла лишь 26%, а его стоимость за время реализации проекта выросла с первоначальных 2,3 млрд до примерно 10 млрд рублей.