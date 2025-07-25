В Тюмени открылся новый современный футбольный стадион

В Тюмени состоялось торжественное открытие нового футбольного стадиона. В честь этого события на поле прошел «матч открытия», в котором приняли участие руководители города, представители федеральных и региональных органов власти.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко подчеркнул объединяющую роль спорта. «Уверены, спорт объединяет вне зависимости от профессии, должности или возраста. А с такими проектами наш город будет еще более спортивным, красивым и энергичным», – отметил он.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев назвал новый стадион уникальным проектом, реализованным благодаря частной инициативе группы компаний «Софи-Лэнд».

«Этот стадион – уникальный проект, созданный благодаря частной инициативе группы компаний «Софи-Лэнд». Мы, как правительство региона, всегда поддерживаем такие начинания. Изначально помогли в реализации большого проекта возведения фитнес-клуба. Затем был выделен участок земли, где можно было эффективно осуществить более масштабный проект. Вскоре будет его продолжение – каждый раз вы будете приходить на эту площадку и видеть, как преображается эта территория», – рассказал Пантелеев.

Помимо открытия стадиона, на мероприятии состоялась торжественная церемония вручения зачетных классификационных книжек о присвоении звания «Кандидат в мастера спорта России» и памятных значков тюменским спортсменам, которые в марте этого года стали чемпионами первенства России по футзалу среди юношеских команд.

Открытие нового футбольного стадиона – важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры Тюмени, способствующий популяризации футбола и привлечению большего числа жителей к занятиям спортом. Новый объект, построенный при поддержке правительства области и частных инвесторов, станет еще одним центром притяжения для спортсменов и болельщиков.