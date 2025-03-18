ТюмГУ получит грант в 460 миллионов рублей

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) вошел в основной трек федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», что является важным событием для региональной науки и системы высшего образования. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, лично присутствовавший на защите проектов ТюмГУ в Москве.

Тюменский вуз делает ставку на три стратегических технологических проекта: «Автономный промысел», «Продовольственная и биобезопасность через создание искусственных биологических экосистем» и «Ресурсосберегающие технологии для нефтегазовой отрасли, экологически чистой энергетики и защиты окружающей среды». В рамках программы «Приоритет-2030» университет получит дополнительную государственную поддержку – грант на сумму около 460 миллионов рублей.

– Тюменский госуниверситет не первый год участвует в программе «Приоритет». За это время команда вуза разработала несколько новых коммерчески успешных проектов, направленных на научно-технологическое развитие региона. Университет ставит перед собой серьезные задачи и выстраивает взаимодействие с командами других вузов региона. Такое сотрудничество помогает в достижении целей программы «Приоритет», а регион получает возможность формировать стратегию создания Межуниверситетского кампуса, – отметил Александр Моор.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что обновленная программа «Приоритет-2030» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети»:

– Она стимулирует вузы ставить амбициозные цели и перестраивать внутренние процессы. Важным результатом становится укрепление связи вузов с реальным сектором экономики.