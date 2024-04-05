Школьным педагогам могут доплачивать за общение с родителями учеников в чатах

Вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил оплачивать учителям сверхурочные часы за общение с родителями в мессенджерах. С такой идеей он обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову, сообщают РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть инициативу о введении для педагогов, классных руководителей системы оплаты сверхурочных рабочих часов за коммуникацию с родителями и учениками с помощью цифровых мессенджеров. Предлагается принять за константу норму переработки в размере одного часа ежедневно. Оплата таких переработок может осуществляться в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса РФ не менее чем в полуторном размере», — говорится в обращении.

В феврале 2024 года силами сотрудников аппарата Чернышов провел исследование о том, сколько учителей, выполняющие роль классного руководителя, общаются с родителями в соцсетях.

«Подавляющее большинство (86%) заявило, что на общение с родителями в чатах они тратят около одного часа в день суммарно. 75% указали на то, что сообщения от родителей приходят не только в нерабочее время, но и после 21:00 и в выходные дни. При этом педагоги (93%) отвечают на такие сообщения, несмотря на время отдыха», — указали в письме.

Исследование проводилось анонимно. В нем приняли участие более двух тысяч учителей со всей России.