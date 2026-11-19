В дополнение к посту про «молот защитных трубопроводов», стопорящий развитие города на севере, давайте разберемся с «наковальней» — зонами подтопления на юге.

Немного истории

В конце XVI века на берегу Оби появился наш Сургут. Соседство с великой сибирской рекой — это не только наше главное достояние и преимущество, но и определенный риск. За 430 лет случалось всякое, но в целом сургутяне всегда знали, где есть риски затопления, и строили будущий город на высоком берегу Оби. С бурным ростом города в современности встал вопрос застройки поймы Оби, рукавов Бардаковки и Саймы.

Чтобы минимизировать риски наводнений, застройщики и власти должны учитывать зоны затопления и зоны подтопления. В первом случае вода приходит сверху в результате, например, паводка, во втором источником опасности являются грунтовые воды. Границы таких зон можно увидеть на публичной кадастровой карте в разделе «Зоны с особыми условиями использования территорий» (ЗОУИТ).

Для каждой такой зоны установлен риск возникновения опасного события: например, 1% означает вероятность раз в сто лет. Есть такие зоны и в Сургуте, на карте они выделены оранжевым. По сути, это вся южная и восточная часть города.

Тем не менее это не мешало капитальному строительству в этих зонах. Дело в том, что в прежней редакции статьи 67.1 Водного кодекса РФ строить в установленной зоне затопления или подтопления запрещалось только в том случае, если объект не был обеспечен инженерной защитой. То есть сам факт, что участок попал в такую зону, еще не означал автоматического запрета. Строить можно было, если в проекте или в процессе возведения объекта предусматривались решения по инженерной защите — например, свайный фундамент, подсыпка территории, водоограждающие дамбы.

При этом закон не требовал, чтобы защита была готова заранее: ее можно было реализовать прямо в ходе строительства. Поэтому у администрации города не было оснований не выдавать разрешения на строительство, например, того же ЖК «Возрождение».

Что же изменилось?

С 4 августа 2026 года был принят Федеральный закон № 301-ФЗ — он скорректировал статью 67.1 Водного кодекса РФ. Теперь в границах официально установленной зоны подтопления (как и затопления) запрещено строить объекты капитального строительства. Также в статью внесли еще одно важное дополнение: теперь нельзя даже осваивать территорию в целях будущего капитального строительства (п. 5 ч. 3 ст. 67.1 ВК РФ). То есть ограничение касается не только возведения здания, но и подготовительных работ, которые к нему ведут.

Таким образом, любое капитальное строительство в самых привлекательных районах города стало невозможно. Еще раз обратите внимание на карту: в зоны попадают не только пойменная часть (например, около ЖК «Возрождение»), но и потенциальные проекты КРТ в 27А, 21-22 микрорайонах и даже ядро центра города! Более того, не только жилье, но и новые школы, учреждения культуры и даже наша долгожданная поликлиника в 31-м микрорайоне оказались в запретной для строительства зоне. Для Сургута эта проблема стала даже более серьезной, чем ЗОУИТ от трубопровода. Фактически половина города может навсегда остаться в том виде, в котором она существует сейчас, со всеми своими плюсами и минусами.

Что делать?

Во-первых, границы зоны можно изменить, хотя это потребует значительных материальных и организационных затрат.

Во-вторых, 7 ноября вступило в силу постановление Правительства № 1417 от 28.10.2026, которое ввело переходный период (2026-2030 годы) и проложило «окна возможностей». Фактически оно вернуло те же правила игры, которые были до 4 августа, но лишь на 4 года.

В-третьих, проблема с поправками в Водный кодекс коснулась гораздо большего числа муниципалитетов, чем тот же конденсатопровод, а значит, за время переходного периода правительство наверняка еще отрегулирует механизм применения ЗОУИТ для строительства.

Что это значит для Сургута?

Во-первых, несмотря на переходный период, для застройщиков заходить на конкурсы по КРТ будет очень рискованно: в них условия развития территории прописаны на 10-15 лет, а окно возможностей сейчас составляет всего 4 года. Поэтому, думаю, целесообразно взять паузу в проведении новых конкурсов по КРТ, а за это время более тщательно проработать условия договоров с учетом нынешних реалий и мнения горожан.

Во-вторых, наиболее остро встает вопрос со стройкой социальных объектов там, где разрешение на строительство еще не выдано. Например, школы и детского сада в 30-м микрорайоне или новой поликлиники в восточной части города. Нам нужно ускорить работу над этими объектами — они должны начать строиться в ближайшие четыре года, иначе есть риск, что город в обозримом будущем их не получит.

Что дальше?

Весной нас ждет корректировка Единого документа территориального планирования («Генплана»). Надеюсь, к этому времени с зонами подтопления и затопления будет больше ясности, и мы сможем скорректировать планы по развитию нашего города, возможно в принципе изменить подход к застройке Сургута, сейчас для этого самое подходящее время.

Пока же наша главная задача — действовать мудро, спокойно и не спешить с рискованными решениями, но максимально ускорить срок начала строительства социальных объектов на юге и востоке города!