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​С днем города! С Днем России!

Сегодня сургутяне отмечают сразу два праздника — читаем поздравления

​С днем города! С Днем России!
Фото: siapress.ru, предоставлено спикерами

День города и День России в Сургуте традиционно отмечается одновременно, и сегодня — самое время прочитать поздравления с праздниками. Мы решили собрать все тексты в один дайджест.

* * *

Андрей Филатов, глава Сургута: «Это праздник единения и славы нашей великой страны. Мы с гордостью вспоминаем о тех, кто делал и делает Россию сильной. Кто добывает ей славу – пером и мечом. Кто создает величие русской науки и культуры. Мы верим в Россию. Гордимся ее настоящим и творим будущее. Уверенно идем вперед.

Сургут и сам – пример мощи России. Мечта людей труда, ставшая реальностью. Наш город положил начало покорению Сибири. Задал новый энергетический импульс развитию страны. Мы сделаем все, чтобы Сургут и дальше стоял в авангарде развития государства – объединяя силы науки, природы и современных технологий.

Для этого многое сделано. Еще больше предстоит. Но мы сильны своим единством, своей верой. Ведь Россия – это все мы!

Дорогие друзья, будем верны себе и нашему пути во славу Родине! Желаю добра и здоровья, успехов и благополучия!»

* * *

Андрей Трубецкой, глава Сургутского района: «Сегодня мы отмечаем День России. Это как день рождения у каждого человека! Мы все хотим, чтобы наша страна и наш район процветали. И это полностью зависит от нас с вами! От нашего отношения к труду, Родине, близким! С праздником вас! Здоровья, удачи и благополучия!»

* * *

Галина Резяпова, заместитель председателя думы Тюменской области: «Убеждена, что сегодня само слово Родина наполняется новым и глубоким смыслом. В период испытаний мы стараемся обратиться к нашей истории, которая хранит множество примеров подлинного мужества и героизма.

Настоящими героями были первопроходцы Западной Сибири. В тяжелых условиях они покоряли ее недра, делая нашу огромную страну еще более сильной и независимой. Мы вспоминаем трудовые подвиги комсомольцев 60-х годов прошлого века, которые приехали в Сургут, чтобы принять участие в ударных стройках. Сегодня еще и День нашего любимого города.

Символично, что два этих замечательных праздника мы отмечаем в один день. История Сургута тесно переплетена с историей нашей страны. Так было и так будет всегда. С Днем великой России! С днем любимого города!»


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Сегодня в 09:37, просмотров: 162, комментариев: 0
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