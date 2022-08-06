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​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога»

Большие вопросы к благоустройству «Кедрового Лога» в Сургуте

​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога»
Фото автора

Продолжим серию публикаций о благоустройстве в Сургуте. Я проник на практически завершенный объект «Свадебный маршрут», что в «Кедровом Логу». Судя по паспорту, окончание строительства должно произойти в этом месяце.

Ведет его подрядная организация ООО «Строительные технологии», известная в городе мемом про «муравьев-пескокрадов» (кто забыл – вот видео из сюжета телекомпании «СТВ»)

На этом объекте сохраняются общие традиции благоустройства, принятые в нашем городе. А именно: там, где установлены конструкции, заказанные на специализированных предприятиях, смотрится в целом хорошо и даже современно.

А там, где прикоснулись руки подрядчика, не очень. Ну а плитка – это вообще боль моя.

Хотя местами и то, что приобретается у заводов-производителей, тоже весьма хлипкое. Как, к примеру, скамья, опоясывающая памятник.

Без обмана жителей, которые вообще-то голосовали за совершенно конкретный дизайн-проект, тоже не обошлось. К примеру, обещали фонтан, а выдали то ли современное произведение искусства, то ли просто странноватого вида малую архитектурную форму.

А вот теперь поговорим о том, за что могут и следственные органы зацепиться.

Ради чего вырубили гектар парка

Пару лет назад разразился жуткий скандал, связанный с вырубкой одного гектара парка, на котором произрастали ценные породы деревьев. В частности: 47 кедров; 35 берез; 610 сосен. А ущерб, нанесенный природе, на минуточку, оценивался в 10 миллионов. Я об этом тоже писал в своей статье.

Тогда администрация заверяла нас, что жители из двух вариантов благоустройства сами выбрали второй. Который предусматривал вырубку большого пространства для устройства так называемого «Многофункционального павильона», или «Геокупола», в котором можно было бы проводить выездные церемонии бракосочетания.

Однако, как мне пояснили в УКСе, никакого геокупола не будет. На месте гигантского круга, где теперь болотце, в лучшем случае будет газон.

Получается, вырубили четверть гектара ценных пород только для того, чтобы потом вместо кедров и берез посеять травку.

Я лично считаю, что это преступление! Буду разбираться в вопросе, выявлять виновных и требовать тщательного и принципиального разбирательства.


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06 августа в 09:28, просмотров: 1052, комментариев: 0
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