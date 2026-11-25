В Сургуте подготовили новые документы по комплексному развитию Ядра центра. Вместо одного проекта теперь предусмотрены две территории − КРТ-1 и КРТ-2, общая площадь которых составляет почти 24 гектара. В документах также уточнили объемы строительства, параметры социальных и культурных объектов и перечни недвижимости, подлежащей расселению, выкупу или сносу. Подробнее о том, какие изменения ждут центральную часть Сургута − в обзоре СИА-ПРЕСС.

Как изменились масштабы застройки

Согласно новым документам, территория КРТ-1 занимает 153 тысяч квадратных метров, а КРТ-2 − 86 тысяч квадратных метров. Их суммарная площадь составляет 239 тысяч квадратных метров. Для сравнения, прежний проект комплексного развития Ядра центра, по которому проводился конкурс на поиск инвестора, охватывал 206 тысяч квадратных метров.

В обеих зонах разрешили строительство многоквартирных домов переменной этажности от восьми до 15 этажей. Отметим, что в прошлом году указывали, что предельная этажность в проекте не должна превышать 26 этажей, причем высотная застройка могла занять не более 20% территории. Основная часть домов должна была быть от 9 до 12 этажей.

Напомним, летом 2026 года власти уже сообщали о разделении Ядра центра на два проекта. Такое решение объясняли необходимостью повысить интерес девелоперов к территории на фоне сложной ситуации на строительном рынке.

Какие социальные объекты предусмотрены

В новых документах уточнили обязательства будущих инвесторов по проектированию социальной и культурной инфраструктуры.

В рамках КРТ-1 застройщик должен разработать проект образовательного центра со школой на 850 мест и детским садом на 350 мест. Общая площадь комплекса должна составить не менее 16 900 квадратных метров. На этой же территории предусмотрели проектирование нового здания Театра актера и куклы «Петрушка» площадью не менее 4 500 квадратных метров.

В проекте КРТ-2 закреплена разработка документации для Городского культурного центра площадью не менее 7 тысяч квадратных метров.

По всем трем объектам инвесторы должны обеспечить прохождение необходимых государственных экспертиз и безвозмездно передать готовую документацию муниципалитету.

При этом, как и сообщалось ранее, непосредственное строительство школы, детского сада, театра и культурного центра не включили в перечисленные обязательства инвесторов. Предполагается, что возведение этих объектов будет финансироваться отдельно.

Что планируют благоустроить

В документах предусмотрели и работы по созданию общественных пространств. В рамках КРТ-1 застройщик должен благоустроить не менее 15,9 тысячи квадратных метров территории возле моста через Сайму, а затем безвозмездно передать этот участок городу.

В КРТ-2 − благоустройство территории площадью не менее 15,9 тысячи квадратных метров, примыкающей к Сайме. Кроме того, в рамках второго проекта застройщик должен построить открытую многофункциональную спортивную площадку площадью не менее 3 тысяч квадратных метров. Рядом в планах обустроить вспомогательное помещение площадью не менее 100 квадратных метров и парковочное пространство.

Ранее власти рассказывали, что благоустройство должно затронуть в том числе территорию возле Центральной площади, где прежде располагался «Югра-Парк».

Какие дома и строения могут снести

К обоим проектам постановлений приложили подробные перечни объектов недвижимости, расположенных в границах комплексного развития. В документах КРТ-1 содержится 106 позиций, КРТ-2 − 67. Помимо жилых и нежилых зданий, в списки включили дороги, инженерные коммуникации и другие сооружения, которые могут потребовать переустройства или демонтажа.

Напомним, в феврале 2026 года победителем конкурса на развитие Ядра центра стала группа компаний «Сибпромстрой», однако позднее девелопер отказался от реализации проекта. После этого администрация начала пересматривать условия освоения территории. Новый конкурс по поиску инвесторов рассчитывали провести в четвертом квартале 2026 года.

Проекты постановления по КРТ-1 и КРТ-2 опубликовали на официальном портале администрации Сургута для общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. Согласно размещенной информации, процедура продлится до 9 декабря 2026 года. Окончательное решение о комплексном развитии территории пока не принято.