В Сургутском районе расследуют дело об организации террористического акта после поджога служебного автомобиля ДПС. Как сообщает Следственный комитет Югры, машину поджег несовершеннолетний житель Сургута, выполнявший указания неизвестного собеседника в Telegram.

По данным следствия, 18 ноября подросток получил сообщение о том, что якобы передал иностранным спецслужбам координаты объекта гражданской инфраструктуры. Неизвестный убедил его, что за это может наступить ответственность. Испугавшись угроз, 23 ноября несовершеннолетний по указанию собеседника поджег служебный автомобиль ДПС в поселке Белый Яр. Сотрудники полиции молодого человека нашли.

Сургутский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 4 статьи 205.1 УК РФ — организация совершения террористического акта. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли телефон подростка, назначили комплекс экспертиз и приступили к опросу свидетелей.

В Следственном комитете призвали родителей объяснить детям правила безопасного общения в интернете. Если неизвестные обвиняют ребенка в преступлении, угрожают или требуют выполнить какие-либо действия, необходимо прекратить разговор, сохранить переписку и обратиться в правоохранительные органы. В ведомстве подчеркнули, что силовики не предлагают совершать поджоги или другие незаконные действия для освобождения от ответственности.

Ранее похожее преступление произошло в Нефтеюганске. Как сообщал siapress.ru, 16-летний подросток после общения с мошенниками поджег четыре автомобиля с патриотической символикой. Суд назначил ему один год и восемь месяцев условно.