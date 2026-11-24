Количество преступлений, совершенных с применением информационных технологий, в Тюменской области сократилось более чем на 40%. Власти региона связывают эту динамику с совместной работой правоохранительных органов, профилактическими мероприятиями и регулярным информированием жителей о способах обмана в интернете.

Особое внимание специалисты уделяют безопасности подростков. Злоумышленники связываются с несовершеннолетними через социальные сети и мессенджеры, предлагают им деньги за выполнение заданий или маскируют противоправные действия под игру. Ребенка могут попросить собрать информацию, сфотографировать определенный объект или совершить поджог.

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей не отвечать на подозрительные предложения, сохранять переписку и обращаться в полицию. «Если вам или вашим детям пишут с подозрительными предложениями, важно не отвечать, сохранить переписку и сообщить в полицию. Главное – вовремя остановиться. Выйти из опасной ситуации – это не слабость, а правильный выбор», – подчеркнул глава региона.

Инструкции для подростков и родителей размещены на сайте профилактического проекта «Выход 31». Там объясняется, как распознать преступника, отказаться от выполнения его требований и получить помощь. Родителям рекомендуют заранее поговорить с детьми о том, что обещание легкого заработка, просьба сохранить задание в тайне или угрозы после отказа являются признаками опасной ситуации.

Ранее siapress.ru сообщал, что доля киберпреступлений в общей структуре преступности Тюменской области сократилась с 45,9 до 31,9%. Одной из мер защиты стал самозапрет на оформление кредитов: к концу сентября его установили 344 тысячи жителей региона.