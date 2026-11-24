В Тюмени за первые девять месяцев 2026 года в рамках программ развития территорий расселили и снесли почти 160 многоквартирных и более 560 частных домов. Сейчас в областном центре действуют 15 договоров о развитии застроенных территорий и 21 договор о комплексном развитии территорий.

Итоги работы представила директор департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени Светлана Карева на заседании постоянной комиссии городской думы. Она пояснила, что программа развития застроенных территорий в основном предполагает возведение новых многоквартирных домов на месте аварийных зданий. Механизм КРТ охватывает более широкий круг задач.

Почти каждый договор комплексного развития включает расселение и снос старого жилья, строительство новых домов и безвозмездную передачу городу земельных участков под школы, детские сады или поликлиники. Срок реализации большинства таких проектов составляет от пяти до восьми лет.

По словам Каревой, среди 21 действующего договора КРТ отставаний от графика нет. Срок может быть продлен, если расселение задерживается из-за судебного разбирательства, например при несогласии собственников с предложенной компенсацией. По программе развития застроенных территорий зафиксированы два отставания. Оба связаны с расселением аварийных домов и спорами о сумме выплаты.

Ранее siapress.ru сообщал, что Тюменская область вышла в финал всероссийского конкурса проектов КРТ. Регион представил проекты в категориях, связанных с расселением аварийного фонда и ликвидацией непригодного жилья. Механизм КРТ действует в области с 2021 года: с его помощью расселили более 35 тысяч квадратных метров аварийного жилья.