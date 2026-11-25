В нескольких микрорайонах Сургута строительство жилья продолжается или готовится к возобновлению, а перспективы появления школ и детских садов остаются неопределенными. Одни застройщики обанкротились, другие получили землю без обязательств по возведению социальных объектов, а некоторые участки не удается реализовать из-за высокой стоимости строительства школ. Эти проблемы обсудили депутаты на заседании комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию. О положении дел в микрорайонах № 35, 35А, 39 и 44 рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Иван Сорич.

Микрорайон № 35: проект школы ожидает экспертизы

В микрорайоне № 35, где расположен жилой комплекс «Новин», строительство школы зависит от результатов государственной экспертизы. Ранее проект получил замечания, поэтому документацию пришлось доработать. В ноябре компания «Брусника» повторно направила материалы на проверку сметной стоимости. По словам Сорича, на экспертизу отведено 30 рабочих дней. После получения положительного заключения документы смогут направить в правительство Югры для решения вопроса о финансировании строительства.

Депутаты попросили уточнить, когда администрация получит результаты экспертизы и сообщит о них Думе. Представители мэрии пообещали передать информацию в течение недели после получения заключения.

Микрорайон № 35А: землю под дома передали, обязательства по школе − нет

В соседнем микрорайоне № 35А ситуация сложнее. Прежний застройщик обанкротился, а новый получил девять земельных участков под жилую застройку без обязательств по строительству школы, которые были предусмотрены у предыдущей компании.

Депутаты обратили внимание на то, что при передаче земли требования по созданию социальной инфраструктуры не сохранились. Они уточнили, сколько участков получил новый застройщик и осталась ли у города земля под образовательные учреждения. Как выяснилось, два участка под социальные объекты сохранились, однако конкретных сроков строительства школы и детского сада пока нет.

Микрорайон № 39: жилые дома достроят, а сроки появления школы неизвестны

В микрорайоне № 39, на пересечении улиц Крылова и Аэрофлотской, строительство жилых домов осложнилось финансовыми проблемами компании ДСК-1. Для защиты интересов дольщиков при участии окружного правительства объекты передали другим застройщикам − «Кварталу» и «Сибпромстрою».

В ходе обсуждения депутаты поинтересовались сроками завершения переданных застройщикам жилых домов. «Располагаете ли вы информацией о сроках завершения строительства вот этих переданных объектов «Кварталу» и «Сибпромстрою»?» − уточнили народные избранники.

В ответ представители администрации сообщили, что компания «Квартал» планирует достроить два жилых дома до конца 2026 года, а «Сибпромстрой» − до конца 2027-го. При этом обязательств по возведению школы и детского сада у новых компаний нет. Социальные объекты предусмотрели градостроительной документацией, но сроки их появления не определили.

Микрорайон № 44: участки со школой не заинтересовали застройщиков

В микрорайоне № 44 возникла другая проблема. Банк выставил на торги единым лотом участки под два жилых дома и школу, которую необходимо построить вместе с жильем. Однако ни один застройщик не захотел приобретать землю на таких условиях, и торги не состоялись. Как пояснил Иван Сорич, глава города уже обсуждал этот вопрос с представителями банка, в том числе возможность разделения участков. Однако окончательного решения пока нет.

«Удалось ли достичь соглашения с «Сургутнефтегазбанком», чтобы он хотя бы не реализовывал и не пытался реализовать этот земельный участок, то есть с иными формулировками, нежели назначение исключительно для строительства объекта образования», − спросил депутат Думы Богдан Гужва.

Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации ответил, что назначение земельного участка под строительство образовательного учреждения менять не планируется. При этом вопрос о дальнейшей реализации участка остается открытым.

Депутаты предложили изменить подход к строительству социальных объектов

Обсуждая ситуацию сразу в нескольких микрорайонах, депутат Алексей Кучин обратил внимание на недостатки действующего механизма, при котором строительные компании обязаны самостоятельно возводить школы и детские сады.

«У бизнеса главная задача − зарабатывать. Бизнесу неинтересно строить социальные объекты. На застройщиков можно вешать обязательства, но это не панацея. Компании у нас благополучно банкротятся и расходятся, а обязательства исчезают. Может, подыщем другие механизмы? Например, создать специальный счет. Застройщик бы выходил на территорию и вместо строительства школы просто перечислял бы нам средства на ее возведение», − предложил парламентарий.

Между тем администрация Сургута уже ведет претензионную работу с компаниями, которые не выполнили обязательства перед городом. Общая сумма предъявленных неустоек приближается к миллиарду рублей. Однако фактическое взыскание этих денег осложняется финансовыми проблемами и банкротством строительных организаций.

Какие решения принял комитет Думы

По итогам обсуждения комитет принял решение усилить контроль за соглашениями с застройщиками. Депутаты предложили предусматривать в договорах конкретные сроки возведения социальных объектов, источники финансирования и сведения о правовом статусе земельных участков. При подготовке документов также необходимо учитывать реальную потребность жителей в школах и детских садах.

Кроме того, депутаты поручили рассмотреть возможность введения системного мониторинга заключенных соглашений. Предполагается, что за сопровождение каждого договора будут отвечать конкретные сотрудники администрации, а контроль за этой работой закрепят за заместителем главы города, курирующим градостроительство.