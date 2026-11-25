В нескольких микрорайонах Сургута строительство жилья продолжается или готовится к возобновлению, а перспективы появления школ и детских садов остаются неопределенными. Одни застройщики обанкротились, другие получили землю без обязательств по возведению социальных объектов, а некоторые участки не удается реализовать из-за высокой стоимости строительства школ. Эти проблемы обсудили депутаты на заседании комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию. О положении дел в микрорайонах № 35, 35А, 39 и 44 рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Иван Сорич.
Микрорайон № 35: проект школы ожидает экспертизы
В микрорайоне № 35, где расположен жилой комплекс «Новин», строительство школы зависит от результатов государственной экспертизы. Ранее проект получил замечания, поэтому документацию пришлось доработать. В ноябре компания «Брусника» повторно направила материалы на проверку сметной стоимости. По словам Сорича, на экспертизу отведено 30 рабочих дней. После получения положительного заключения документы смогут направить в правительство Югры для решения вопроса о финансировании строительства.
Депутаты попросили уточнить, когда администрация получит результаты экспертизы и сообщит о них Думе. Представители мэрии пообещали передать информацию в течение недели после получения заключения.
Микрорайон № 35А: землю под дома передали, обязательства по школе − нет
В соседнем микрорайоне № 35А ситуация сложнее. Прежний застройщик обанкротился, а новый получил девять земельных участков под жилую застройку без обязательств по строительству школы, которые были предусмотрены у предыдущей компании.
Депутаты обратили внимание на то, что при передаче земли требования по созданию социальной инфраструктуры не сохранились. Они уточнили, сколько участков получил новый застройщик и осталась ли у города земля под образовательные учреждения. Как выяснилось, два участка под социальные объекты сохранились, однако конкретных сроков строительства школы и детского сада пока нет.
Микрорайон № 39: жилые дома достроят, а сроки появления школы неизвестны
В микрорайоне № 39, на пересечении улиц Крылова и Аэрофлотской, строительство жилых домов осложнилось финансовыми проблемами компании ДСК-1. Для защиты интересов дольщиков при участии окружного правительства объекты передали другим застройщикам − «Кварталу» и «Сибпромстрою».
В ходе обсуждения депутаты поинтересовались сроками завершения переданных застройщикам жилых домов. «Располагаете ли вы информацией о сроках завершения строительства вот этих переданных объектов «Кварталу» и «Сибпромстрою»?» − уточнили народные избранники.
В ответ представители администрации сообщили, что компания «Квартал» планирует достроить два жилых дома до конца 2026 года, а «Сибпромстрой» − до конца 2027-го. При этом обязательств по возведению школы и детского сада у новых компаний нет. Социальные объекты предусмотрели градостроительной документацией, но сроки их появления не определили.
Микрорайон № 44: участки со школой не заинтересовали застройщиков
В микрорайоне № 44 возникла другая проблема. Банк выставил на торги единым лотом участки под два жилых дома и школу, которую необходимо построить вместе с жильем. Однако ни один застройщик не захотел приобретать землю на таких условиях, и торги не состоялись. Как пояснил Иван Сорич, глава города уже обсуждал этот вопрос с представителями банка, в том числе возможность разделения участков. Однако окончательного решения пока нет.
«Удалось ли достичь соглашения с «Сургутнефтегазбанком», чтобы он хотя бы не реализовывал и не пытался реализовать этот земельный участок, то есть с иными формулировками, нежели назначение исключительно для строительства объекта образования», − спросил депутат Думы Богдан Гужва.
Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации ответил, что назначение земельного участка под строительство образовательного учреждения менять не планируется. При этом вопрос о дальнейшей реализации участка остается открытым.
Депутаты предложили изменить подход к строительству социальных объектов
Обсуждая ситуацию сразу в нескольких микрорайонах, депутат Алексей Кучин обратил внимание на недостатки действующего механизма, при котором строительные компании обязаны самостоятельно возводить школы и детские сады.
«У бизнеса главная задача − зарабатывать. Бизнесу неинтересно строить социальные объекты. На застройщиков можно вешать обязательства, но это не панацея. Компании у нас благополучно банкротятся и расходятся, а обязательства исчезают. Может, подыщем другие механизмы? Например, создать специальный счет. Застройщик бы выходил на территорию и вместо строительства школы просто перечислял бы нам средства на ее возведение», − предложил парламентарий.
Между тем администрация Сургута уже ведет претензионную работу с компаниями, которые не выполнили обязательства перед городом. Общая сумма предъявленных неустоек приближается к миллиарду рублей. Однако фактическое взыскание этих денег осложняется финансовыми проблемами и банкротством строительных организаций.
Какие решения принял комитет Думы
По итогам обсуждения комитет принял решение усилить контроль за соглашениями с застройщиками. Депутаты предложили предусматривать в договорах конкретные сроки возведения социальных объектов, источники финансирования и сведения о правовом статусе земельных участков. При подготовке документов также необходимо учитывать реальную потребность жителей в школах и детских садах.
Кроме того, депутаты поручили рассмотреть возможность введения системного мониторинга заключенных соглашений. Предполагается, что за сопровождение каждого договора будут отвечать конкретные сотрудники администрации, а контроль за этой работой закрепят за заместителем главы города, курирующим градостроительство.
По пунктам:
1. На Мунаерва был один контракт с подрядчиком, он не справился,в результате достраивал другой, но никаких двойных оплат не было, все в рамках одной сметы, более того с первого подрядчика еще и штрафы взыскивают.
2. Фонари на Мунаерва горят, лично проверял. Запуск освещение также никак не связан с работами подрядчика.
3. Спец.счет - это лишь форма выполнения обязательств застройщиком, которая может гарантировать, что средства на школу в результате у города будут, и мы не останемся у разбитого корыта, т.е. у осколков обанкротившегося застройщика который построил жилье, но забыл про соц.объекты.
1. Подрядчик получает деньги по итогу выполненных работ, он их не выполнил, он не получил, деньги перенесли на следующий год. Думаю именно это имел ввиду Максим Николаевич.
2. По поводу яркости фонарей - внутри микрорайона и на магистральной улицы яркость должна быть разная, жители которые живут около этих фонарей жалуются на слишком яркий свет. если считаете, что норматив освещенности там не выполняется рекомендую сделать запрос через портал обратной связи. Лично я проблем с освещенностью не заметил. Уж молчу, как там было с освещением последние 34 лет, что я по поэтому проезду ходил.
3. Правила определяют не застройщики, а власть, которая формулирует условия договора КРТ, напоминаю по нему земельные участки застройщики получают без конкурса в замен обязательств, если будет принято решение, что вместо строительства школы застройщик должен отчислять средства на счет, то застройщик будет считать свою финансовую модель с учетом этого механизма, в конечно, счете это может быть даже выгодней для него.
спасибо, за неравнодушную позицию к городским вопросам.