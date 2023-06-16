Чтобы реформировать подход к домашним заданиям, нужно реформировать систему образования

В Госдуме предложили подумать над отменой домашних заданий в школах. Как показал опрос, в Югре с таким подходом не согласна подавляющая часть родителей – более 70 процентов. Почему так, и с чего в принципе стоит начинать разговор о реформе системы домашних заданий – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. В первом эпизоде мы с вами обсудили, как прошел День города и как его можно улучшить в Сургуте, сделать более качественным, интересным. Сейчас поговорим про школу. У нас был интересный опрос, в котором сказано, что более 70% жителей Югры из числа родителей школьников выступают против отмены домашних заданий. Помните, у нас была дискуссия относительно шестидневок и пятидневок. Вроде как она сейчас закрепилась в том, что пятидневка – это вообще-то норма и так и нужно жить. Теперь давайте поговорим про домашние задания. Значит, то есть у нас люди выступают против отмены домашних заданий как явлений.

Как многодетный отец, дети которого учатся и еще будут учиться в школах, можешь ли ты сказать по этому поводу какое-то свое мнение, и, может быть, какой-то дискурс имеется по этому поводу в родительской среде, может быть, и не только в России?

Т.С.: Во-первых, предложение вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова, конечно, такое очень либеральное, европейское. Но это, все-таки популистское заявление. Думаю, за ним не последует ничего, потому что позиции вице-спикера Госдумы очень в административном плане несущественная.

В мире существует три основных подхода к тому, что мы называем домашними заданиями или, если мы называем шире, нагрузка на учащегося. Первый подход и система – это очень много домашних заданий, это худшая система, конечно же. Второй подход – это мало домашних заданий, мало домашних работ, но много самостоятельных работ в школе в процессе обучения, которые я бы назвал оптимальной системой. И, наконец, третья система, подход – школа без домашних заданий, по мне, так спорная достаточно, хотя в Финляндии именно эта система применяется и, как мы знаем, финская система образования и образование в принципе считается одним из лучших в мире. Поэтому тут есть о чем подумать, проанализировать этот парадокс.

Но пробежимся по этим всем трем вариантам. Я лично думаю, что, к сожалению, в России еще долго будет применяться первый подход, то есть подход, при котором ученики получают огромное количество домашних заданий. Причина здесь очень простая и банальная, она на поверхности, и любой, кто пытался проанализировать, что происходит с системой образования в России, он как бы ответ найдет. И ответ складывается из двух факторов.

Первое – это слабая компетенция преподавательского состава, большинство учителей в сегодняшней российской школе в силу разных обстоятельств. Об этом тоже можно поговорить, о причинах субъективных и объективных, но, тем не менее, преподавательский состав в российских школах слабо компетентный и предпочитает формальные лекции, поверхностные лекции давать своим ученикам. И каждый урок заканчивает обилием домашних заданий с тем, чтобы ученик, фактически недополучивший во время оплаченного государством урока знаний, добирал свои знания самостоятельно. Это ужасная система, это очень плохо, и мы, если будем анализировать, почему так происходит, мы очень далеко уйдем.

А второй фактор, который заставляет меня подозревать, что Россия долго будет использовать эту систему с большим количеством домашних заданий, – это чудовищное, даже безумное администрирование всего педагогического процесса в России. У нас учителя, даже умные, талантливые учителя, даже мотивированные на собственный профессиональный рост, на воспитание качественных детей, учеников, занимаются большую часть времени нелепой писаниной, составлением отчетов о проведенных уроках, о проведение предстоящих уроков, они пишут эти постоянные учебные планы…

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Д.Щ.: А еще им потом дают в нагрузку одну пару в начале недели, которая не оплачивается и которая должна быть проведена по какой-то неведомой для них причине, скорее всего.

Т.С.: Это все, естественно, поощряет рост некомпетентности педагогов, как мы понимаем. Поэтому им просто некогда заниматься своим самообразованием, своим профессиональным личностным ростом. Вот и все. Вот эти два фактора. Я не вижу ни одной малейшей причины, которая бы мне указывала на то, что подобная система в РФ в каком-то обозримом будущем будет упразднена и заменена или реформирована. Я не вижу. Потому что другой системы наше образование не выдержит. Эта система не приспособлена к… Вернее, любой самостоятельный талантливый педагог не выживаем в нашей сегодняшней системе образования, она его просто вышвырнет.

Просто, допустим, возьмем сегодня любую науку, уже давайте не будем говорить про такую опасную науку, как история, например, или как география. Там много нюансов. А я не знаю, есть ли сегодня в школах обществоведение, что-то подобное? Есть. Давайте эту гуманитарную часть: литература и так далее, уберем эту часть за скобки. Так у нас сегодня уже с математикой, со многими точными науками у нас проблемы идут не на уровне преподавания точных знаний, а на уровне подхода педагога к преподаванию.

Д.Щ.: Я больше скажу: на уровне количества педагогов и заполненности их кадрами, потому что сейчас именно преподаватели точных наук: математика, физика, химия, даже информатика при условии, сколько крутых айтишников земля русская рожает, даже при этом у нас в Югре не хватает математики, физики, химии, информатики. Это совершенно точно. Это вам об этом говорит прямо система образования. Она говорит, что у нас этих спецов нет, мы их ищем, но найти, зачастую, не можем.

Т.С.: Опять этому есть множество причин. Первая причина: любой физики, математик или химик, встав рано или поздно перед выбором, как ему свои наклонности применять, видимо, зная сегодняшнюю систему образования России, в последнюю очередь будет мечтать о том, чтобы пойти учителем. Да?

Д.Щ.: Определенно.

Т.С.: Все-таки, с подобной настройкой мозга у этих людей есть шанс как-то пойти немножко другим путем. С гуманитариями сложнее, потому что многие идут в гуманитарии. Здесь тоже все очень интересно, так как вообще гуманитарная наука, с моей точки зрения, оксиморон какой-то, но тем не менее…

Д.Щ.: Я в этом с тобой не соглашусь, но это другой разговор.

Т.С.: Хорошо. Скажем так: гуманитарная наука позволяет любому учителю быть максимально самостоятельным в выборе техник преподавательских, в выборе дидактического материала для преподавания, в выборе литературы и, наконец, в выборе формата общения с учениками. У меня была одна из учителей русского языка, ну у нас их было много, но вот две, которых я и мои друзья по классу запомнили, это Ирина Александровна Плотникова-Лаврентьева, которая, кстати, до сих пор работает в школе-гимназии Салахова. Здоровья ей и всего хорошего. И Людмила Васильевна Кравченко. Да. По-моему, где-то в 3-ем, в 4-ом классе.

Значит, у нас уроки литературы были не уроками литературы, а уроками пения. Как она пела… Это просто фантастические вещи. Или она там читала какое-то литературное произведение, я так думаю, что там Малый художественный [театр] просто отдыхает вместе с Большим. Просто отдыхает. Это была какая-то просто феерическая сцена. Эти уроки незабываемые. И они, конечно же, что-то откладывают в голове ученика. Я думаю, что учитель, который сегодня на уроке литературы вдруг запоет что-то, сколько он продержится в школе? Я даже представить себе не могу, честно говоря. Взыскание какое-нибудь схватит. А, скорее всего, его еще школьники-доносители снимут, на какой-нибудь YouTube выложат. Ну, начнется, какой-то всемирный хайп.

Вот, собственно, что можно сделать конкретно в условиях страны или Югры с этими пресловутыми домашними заданиями? Большинство, по статистике, 70% родителей против отмены домашних заданий. Здесь я подозреваю, что у них наблюдается схожая мотивация с мотивацией учителей, которые не хотят глубоко проникать в учительство и спихивают все на несчастных ребятишек, пусть они дома занимаются. А у родителей то же самое. Ну, пускай им дают домашние задания, они хоть чем-то будут там заняты. Это очень поверхностный подход.

Я не обвиняю родителей, потому что наши родители вышли из той школы, с которой все мы имеем дело, с которой имеют дело наши дети и будут иметь, видимо, еще и внуки. Так что это серьезная проблема. Надо просто нам на каком-то экспертном, профессиональном уровне хотя бы начинать такую дискуссию, может быть, даже на уровне Югры. Может быть, на уровне Югры, какой-нибудь экспериментальной площадки, может быть, подходить к этой схеме №2, когда домашних заданий очень мало, но потому, что в рамках прямого образовательного процесса в стенах школы учебный процесс строится по-другому.

Это как в университетах современных: ты можешь посещать лекции, выбирать себе каких-то спикеров и ходить на их лекции целый год, ты можешь вообще никуда не ходить, а сидеть в библиотеке, но ты должен какое-то количество свих научных работ в отчетные периоды предоставить своему профессору. Который уже будет судить о том, насколько ты соответствуешь тому курсу, который выбрал. Может быть, такая схема еще имеет какие-то шансы, хотя бы фрагментарно в нашу систему образования быть интегрирована.

Как это строится? Выбирается тема… Опять я начинаю какие-то фантазии говорить… Как у нас может выбираться тема, если у нас учебный план, учебник, который утвердил чуть ли не лично Путин, и попробуй ты от него отступи хоть на одну запятую. Ну, допустим, вдруг какой-то эксперимент где-то проводится, то эта схема была бы неплохой. Она позволяет ученикам, которые мотивированы на качественную учебу, на самостоятельность, на получение знаний из дополнительных источников, а не только на уроках, она позволяет таким ученикам много времени проводить не в той выкопанной траншее наших знаний, где нельзя шаг ни влево, ни вправо сделать, а учиться самостоятельно и демонстрировать своему преподавателю какой-то нетривиальный результат. И эти дети потом поступают в хорошие университеты, опять-таки, при их наличии, и как-то там их жизнь, наверное, складывается более оптимистично, чем судьба учителя физики. Вот так. Возможно ли внедрить такую систему? Я не знаю. Правда, я не знаю. Можно ли вести об этом дискуссию? Можно. Мы, в конце концов. ведь несколько лет назад вели дискуссию о необходимости пятидневной системы образования?

Д.Щ.: Да, да.

Т.С.: Ведь там, какая рубка была. Сколько мы статей писали? Значит, хоть какие-то чисто технические параметры можно коррелировать общественным мнением. Власть к общественному мнению в России чутка, как это не покажется странным кому-то. Нет, на самом деле очень наша власть прислушивается к мнению общественности, но только в тех случаях, когда эта общественность проявляет его как-то явно выраженно. Я думаю, что реформа образования, которая должна преследовать цель освободить детей от нелепой, безумной, ненужной нагрузки, как по домашним заданиям, так и по ненужным знаниям, получаемым прямо в школе, эта дискуссия может вестись на нормальном экспертном уровне, без какого-либо вреда для ее участников. Как-то так.

Д.Щ.: Что ж, хорошо. Будем завершать «О чем говорят» на этой неделе. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки под нашим видео, они будут нас продвигать, читайте нас Telegram-канале, на siapress.ru и на следующей неделе снова встретимся, чтобы обсудить интересные вещи. До свидания!

Т.С.: Спасибо всем, друзья! Всем пока!