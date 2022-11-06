Рассказываем о проекте, который будет запущен на главной площади Сургута

В Сургуте на главной площади, которую часто критиковали за пустынность и неприкаянность, появится сезонный проект. Там будет большой каток со зданием фудкорта и аренды коньков, а также снегоходов и других зимних развлечений. Само по себе это хорошо, но насколько вписывается в окружающее пространство архитектурно? Об этом – в проекте «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.:Сегодня поговорим про один проект, который у нас, судя по всему, будет реализован в Сургуте, он называется парк развлечений и отдыха в зимнее время «Югра-парк». Он будет располагаться на нашей центральной площади, которая долго пустовала практически, и вот, наконец-то, она получит наполнение. Какое, мы сейчас обсудим.

Если взять общие параметры проекта, то там будет большой каток, площадь льда там чуть более 5 300 кв м, объект не капитального строительства из дерева, пункт проката коньков и фудкорт, пункт проката снегоходов, снегоходная трасса, пункт проката снегоходов для детей, снегоходная трасса для детей, всякие аттракционы и парковка на 61 машиноместо. Картинки будут по мере происходящего возникать у вас на экране для того, чтобы вы понимали визуально, о чем будет идти речь.

Давай обсудим с тобой этот проект. Мы с тобой очень долго говорили о том, что у нас центральная площадь Сургута пустая, безыдейная. И сейчас появляется зимний вариант ее наполнения. Я полагаю, что к лету он должен быть свернут и куда-то отправлен, или каким-то образом поменять свой функционал, как минимум. Это мы как раз выясним в обозримое будущее. Давай про этот самый зимний вариант, т, что нас, видимо, ждет в самое ближайшее время, то, с чем Сургут встретит Новый год, чем он будет любоваться и как он будет веселиться на этой самой площади. Твое мнение какое о этом проекте?

Т.С.: О собственно проекте можно высказаться чуть позже. Давай о следующем: в центре Сургута появляется место притяжения горожан на несколько зимних месяцев. Это правильное решение. И я бы на месте городской администрации это распространил бы не только на центральную площадь, но и на многие другие пустующую или, скажем так, не заполненные каким-то там строением территории. А вообще-то это практика нормальная, распространенная в мире, в Европе, в крупных российских городах делать на площадях катки, ярмарки, которые работали бы все зимнее время.

В Сургуте сам бог велел, потому что, начиная с ноября месяца и по конец марта — это город в снегу, с минусовой температурой и каток — это нормальное решение. Плюс, понятно, что каток — это что-то живое, динамичное, даже с точки зрения всех канонов архитектурных это правильно. Потому что городской ландшафт благодаря каким-то архитектурным, средовым решениям оживляться, а не превращаться в мертвую монументалистику. Поэтому изготовление в этом месте большого катка — это хорошо, это правильно. Если в парке за Саймой тоже будет сооружен каток, а мы в одном из проектов видели такой длинный, практически как беговая дорожка из катка, тоже это будет замечательное решение. Если бы что-то подобное было сделано, ну где у нас еще, какие площади есть?

Д.Щ.: Площадь Нефтяников, есть всякие различные площади перед торговыми центрами.

Т.С.: Нефтяников, новые центры, какие-то там городские, муниципальные территории. Это нормально. Второй плюс, который я вижу в этой истории: город это делает не за свой счет, во всяком случае, предполагается...

Д.Щ.: Да, это бизнес.

Т.С.: Да, это делает бизнес. Не знаю, на каких условиях. Можно этим позаниматься: платит что-то город бизнесу или это абсолютно частные инвестиции, которые бизнес успеет окупить за 6 месяцев зимы. Не известно. Посмотрим, проверим. Но это делает бизнес. Хорошо. Что дальше? А дальше пошли вопросы. Что произойдет весной, когда деревянное временное сооружение будет разобрано. Там оно не такое уже и временное. Если посмотреть по эскизу. И здесь уже пошли вопросы, вопросы эстетического, архитектурного характера.

Что должен город, который отвечает за вид улиц, городских пространств, который формирует этот вид, который каким-то профессиональным образом должен визуально улучшать и развивать территорию. Что город требует от предпринимателей? Мне, еще раз, нравится концепция даже временного освоения городских пространств для того, чтобы какие-то фудкорты и коньки. Но мне не нравится этот деревенский поход с какими-то деревянными домиками... Ей богу, посмотрим, где расположена эта центральная, так называемая, площадь. Она расположена в ядре центра города. На современном языке это называется сити. В любом крупном городе есть свой сити — это сосредоточие современной урбанистической архитектуры, современного подхода к оформлению всего этого пространства. Рядом штаб-квартира Газпром трансгаза, рядом штаб-квартира бывшего Тюменьэнерго, ныне Россетей, рядом штаб-квартира несостоявшегося Газпрома...

Д.Щ.: Будущая администрация.

Т.С.: Вероятно, да. Рядом современное, модернистское здание Сургутского университета, рядом, если на тот берег Саймы перейти, один бизнес-центр современной архитектуры, ресторанный комплекс «Ботаника», в общем-то, скажем, тоже вызывающее интерес, как минимум, сооружение, чуть дальше здание «СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа» тоже современное, далее здание ЗАГСа, Дворца торжеств. То есть архитектурно этот участок города формируется на основе современной архитектуры, современной бизнес-архитектурных индивидуальных проектов, и появление здесь какой-то избушки вышибает из этого логического ряда.

Д.Щ.: Как раз на счет избушек. Там рядом еще наш несчастный не расселенный частный сектор, который возле бывшего Тюменьэнерго, как раз избушки там до сих пор торчат, с ними гармонировать будет, видимо.

Т.С.: Да. Здесь схватил с моего языка. Не надо только отсылаться к тем избушкам, которые в этом районе, в этом несчастном центре города по определенной коллизии сохранились. Поэтому, как я это вижу? Как я это вижу, мы это видим в Москве? В Москве тоже полно этих избушечек всяких, они даже не деревянные, пластилиновые, пластиковые какие-то, этот лубок наш русский еще более гомерично выглядит, но, тем не менее, как бы сделали мы, как бы Сургуту это все полагалось бы оформить? Первое. Да, предприниматель заходит на территорию, да, он делает каток, да, он делает помимо катков, это же бизнес, всякие аренды этих всех штук...

Д.Щ.: Снегоходов...

Т.С. :Да, да, да, это же аренда коньков, санок всяких, все прекрасно, замечательный бизнес, вопросов нет. Пусть приводят свои мобильные какие-то павильоны, в которых размещается, во-первых, администрация вся этого мероприятия, раздевалки, переодевалки, нормальные человеческие туалеты. Все это делается из будок на колесиках, все это делается очень симпатично, достаточно просто загуглить. Господи, можно, просто обратиться в Сургутнефтегаз и спросить, каким образом они решают тему с бытовками для своих вахтовиков. То есть все такое производственное, но на тех же мощностях делается очень нормальный, вписывающийся в этот окружающий антураж делового квартала. Собственно и все.

И третий вопрос, который возникает: а что же будет дальше? Не получится ли так, что эта избушечка останется, по каким-то договоренностям с городом предприниматель скажет: ну что мне ее тут собирать-разбирать-складировать-вывозить, затраты... Следующая зима через 4 месяца. Давайте мы ее оставим, будем как-то эксплуатировать и еще больше зарабатывать денег. Вот это опасный момент, если он возникнет.

Потому что в подобных историях очень важна цикличность: приехали-соорудили-сделали каток. В Европе, кстати, катки делают (тут же снега нет так много, как в Сибири) искусственно, и они также располагаются на всяких площадях. Рядом поставили какую-то будку, вполне себе вписывающеюся в логику мероприятия. То есть каток — это спорт, это что-то мобильное, современное, поэтому тут не пахнет избушкой на курьих ножках. И если ты поставил, ты должен разобрать, освободить муниципальную территорию и в следующий раз появляйся.

Не жалко, если муниципалитет заключит договор с этим предприятием на 5 лет вперед. Пусть будет так. Я соглашусь. Но я за то, чтобы муниципалитеты, его архитектурные власти не упускали ни одной возможности развивать городской ландшафт, проводить через подобное сотрудничество с бизнесом, через какие-то другие формы свою архитектурную волю, делать город городом архитектуры. Посмотри, я сейчас перечислил сколько только объектов, которые в ядре центра города расположены. Мы говорим, что Сургут — это архитектурная пустошь, архитектурная нищета, архитектурный примитив. Да, в массе своей так и есть, но в ядре центра города все-таки удалось создать какие-то более-менее индивидуальные, современные проекты, которые, действительно, формируют ядро центра города, как центр-сити, как место, отличающееся своим архитектурным подходом от остального города.

Так вот, надо продолжать эту политику даже в таких мелких проектах, как этот временный зимний каток. Потому что, если город даст слабину, и будет давать слабину, я даже сейчас даю слабину в вопросах архитектурных, о чем мы много говорили. Так вот потом это будет нарастать, превращаться в норму какую-то. А сами предприниматели должны понимать, что город будет требовать в подобных проектах, других проектах современных подходов. Делайте какой-то модернистский павильон, такие можно найти в той же полосе в Гуглах, может, посмотрят по нашему проекту картинки, которые сам по себе, кстати, привлекают людей, на которые хочется смотреть, их хочется трогать, они с какими-то световыми инсталляциями, а избушка и есть избушка, все этим сказано.

Д.Щ.: Хорошо. А если говорить про летний вариант. Что можно сделать на этой площади в летнее время, когда, условно говоря, эту избушку, может быть, все-таки, разберут, каток снимут, все это дело увезут, и что там можно устроить летом? Может быть, есть какой-то опыт интересный?

Т.С.: Слушайте, это не опыт, это любой, кто какие-либо книжки прочитал по архитектуре, ответит на этот вопрос легко. Что такое площадь? Когда мы проектировали наше здание, а мы его проектировали с европейскими архитекторами, бюро было балканское, а часть работ выполняли австрияки. К нам не прилетали на место в Сургут проектировщики, не смотрели тут ничего, они все делали по раскадровкам местности, по картам Гугл, и когда они изучили район, территорию, где мы поставили свое здание, первый вопрос, который мне задал наш архитектор: а что, в Сургуте нет площадей? Я об этом думал: считается, что есть... Как бы этой площади там не было, там была парковка. И он: давай разберемся, есть же у вас центральная площадь с памятником основателям. Но это же не площадь, это просто перекресток, на которой стоит монумент.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Потому что это место не отвечает основным функциям площади собирать людей. Площади всегда создавались для сбора людей. Чтобы люди могли стекаться с жилищ, домов и для каких-то поводов собираться вместе. Эту функцию площади выполняют. Площадь Советов. Я не знаю, как она сейчас правильно называется. По-моему, до сих пор площадь Советов.

Д.Щ.: По-моему, так же, да.

Т.С.: При городской администрации ее функциональное значение тоже непонятно: это рекреация, потому что есть лавочки, это сквер, потому что там есть какие-то зеленые насаждения, это место сбора людей, это парковка, то есть это все задачи площади архитектурой проигнорированы, и это, в общем-то, свободное пространство, которое не выполняет задачи площади, там невозможно собраться людям, потому что там разноуровневое пространство, разнофункциональное пространство, там ступени, там … В общем, все это понятно.

И так мы прогнали каждую площадь по городу. Не помню, была ли тогда площадь Нефтяников или нет, но мы это обсуждали чуть позже. Вот одно из мест, которое можно было бы назвать площадью, потому что оно свободно, оно в пространстве, на нем можно собирать людей – это площадь Нефтяников, у нефтяной компании нашей другое представление о том, как надо распоряжаться точечными площадями и другими свободными пространствами, то есть она, в общем, не работает, там просто стоит сооружение, монумент про нефтяников. И все.

Вот все наши городские площади. И поэтому то, что хоть какое-то решение по городской площади было придумано предыдущей администрацией — это тоже неплохо. Мы сильно критиковали прежнюю администрацию за примитивный, вульгарный подход к тому, как она себе видела эту площадь, деньги-то мы освоили для того, чтобы их освоить, и под видом городской площади весь этот проект состоялся совершенно неряшливый какой-то, дешевка, в общем, а не проект. Но как ход мыслей — это, в общем-то, было правильно: площадь нужна, место стечения народа необходимо.

То, что сегодня делает администрация — это правильно, она пытается придать вот эту функциональность городской площади: сюда должны приходить люди, они сюда должны стекаться, общаться, проводить время, здесь можно проводить какие-то городские мероприятия. Здесь можно проводить просто фестивали, то есть организовывать жизнь площади таким образом, чтобы как можно больше людей и как можно чаще и как можно дольше ходили там время проводили. Все. Замечательно.

Но теперь надо архитектурному департаменту включать свой мозг и думать о том, какие еще городские пространства, площади, скверы, бульвары, пустыри, кстати, умная администрация пустыри тоже активно использует вовсю. Как это все оформить, чтобы это было не просто какое-то там большое блюдо, где просто толпа народа тусуется, а чтобы оно пищу для ума давало. То есть это архитектурные формы, лавки, освещение, общепит, санитарные точки, какие-то культурные инсталляции. Вот этим всем должен заниматься департамент архитектуры и градостроительства.

Судя по тому проекту, который мы сейчас видим и обсуждаем с тобой, департамент об этом совершенно не думает, он просто дал на откуп, обрадовавшись хорошей идеей эту территорию. Предприниматель в силу своих вкусовых представлений нарисовал картинки, все, что касается катка, это мы не обсуждаем, это хорошо, это правильно, но что касается того, что там является архитектурой, это примитивное, лубочное искусство. Все. Я против этого выступаю.

Давай, скажем, что хоть так, что вы опять критикуете, ну тут-то вам уже точно не надо ни денег дать, ничего, это просто надо тратить интеллектуальные усилия. Вас же целый департамент. Вы сидите же там, вас целый этаж, вы все что-то позаканчивали же какие-то архитектурные институты. Неужели вы не хотите создать сейчас за счет этого предпринимателя или с ним в какой-то кооперации такие архитектурные подходы, которые могут продлить жизнь этой площади после весны, ведь этот предприниматель разберет эти свои домики, каток, уйдет и что, опять будет эта кривая тротуарная плитка не понятно какого назначения. И здесь вот город должен уже думать, а что же будет следующим шагом.

Наверное, там должны быть какие-то городские ярмарки. Может, ко Дню города, может быть, постоянно действующие, может быть, там пресловутый блошиный рынок по пятницам открывать. Ну это не просто, что о, а давайте там будем сегодня пластинками торговать и нумизматикой. Нет. Вы должны знать, как будут выглядеть павильоны, как будут выглядеть временные павильоны, как бы все это архитектура городского пространства. Тут уже точно не надо думать по мегапроекту по строительству мегатеатра детского «Петрушка». Нет, ты просто думаешь, изучаешь рынок, какие сегодня скамейки у них производят, урны, какие и из чего делаются дорожки для роллеров, как выглядит скейт-парк. Это же очень интересная работа. Только погрузись в нее и ты начнешь сходить с ума от бесконечных возможностей по улучшению городского пространства. Я бы сделал из этой центральной площади, как я понимаю, у нее до сих пор нет названия по конкурсу, хотя, вроде там было одно из названий веселенькое.

Д.Щ.: Там, по-моему, что-то утвердили, но окончательно, по крайней мере, я не помню, чтобы был.

Т.С.: Нет, что-то связывалось... А вот наш коллега Иваницкий предложил, его поддержали, что-то, связанное с...

Д.Щ.: Там площадь Света предлагалось, но как-то по-другому, Университетская.

Т.С.: Ну да. И в этом случае город как бы пойдет по простому пути, поддавшись, видимо, каким-то лоббистским давлениям некоторых групп влияния, и будет там очередная неинтересность. Вот, собственно, и все, что мы тут можем обсуждать. Я бы из этой площади сделал одну из городских достопримечательностей, конечно. Но обязательно надо подумать, как она будет работать круглый год, а не только зимой, хоть зима у нас длинная, долгая.

Д.Щ.: Что ж, мы еще посмотрим, как будет выглядеть эта избушка, эта постройка в реальности, как это будет исполнено, потому что мы знаем немало случаев, когда проект выглядит гораздо лучше, чем его исполнение конечное. Может быть, еще будет что-то еще не сильно понятное. Посмотрим, так или иначе.

Т.С.: Тут еще, кстати, очень важный момент: кто помнит, кто посещал эту нашу центральную площадь минувшей зимой, тот знает, на сколько по-дурацки решена проблема логистики транспортной там, да и пешеходов, кстати говоря, тоже. Потому что подойти к этой зоне можно только вот со стороны перекрестка Университетской и Ленина. Все. То есть это толпы людей, это создание дополнительных пробок. Там не то, что по-дурацки решена проблема транспортной логистики, она вообще отсутствует. Логистикой, как всегда, никто не занимался. Иначе, где вы будете размещать транспорт? Где парковки? Речь идет о нескольких сотнях автомобилей, а, может, даже и больше.

Д.Щ.: Там парковка на 61 машину.

Т.С.: Все, понял. Давайте будем в этом месте громко смеяться или тут надо поаплодировать в ладоши. Речь идет о сотнях автомобилей, которые приезжают в это место. Вся территория, включая частный сектор, будет заводнена транспортом. Кто сегодня думает и в каких условиях, прописывал которые город, которые должен, по идее, выдать предпринимателю, а может, это должно быть параллельное распоряжение главы города в транспортный отдел... Как вы решаете транспортную проблему, как и в каком месте чистит там снег. Вот выпал снег, приедут грейдеры, не приедут, где в это время находится автотранспорт, который там брошен.

Где парковка? Всегда при таких больших мероприятиях или проектах, как мы обсуждали каток, местные власти выделяют какую-то пустующую площадку под организацию временной парковки. Пусть она будет даже за деньги, не страшно. Но вы организуйте временную парковку, вы обязаны просто это сделать, иначе там будет просто хаос, и вы из живого городского пространства создадите сумбур, беспорядок, достаточно небезопасное место. Вот это надо продумывать уже сейчас, просто сейчас. И не страшно, если там парковка будет за 200, 300 или 500 метров от этого катка, от этой площади. В этом совершенно ничего страшного. Надо бороться с вредными привычками граждан, которые в булочную ездят на своем личном автомобиле в тапочках домашних.

Д.Щ.: Что ж, ладно. Посмотрим, как это все будет. А мы завершаем на этой неделе. Подписывайтесь на наш Ютуб-канал, читайте нас на siapress.ru. И до новых встреч! Через неделю снова поговорим о том, что у нас было интересного. До свидания.

Т.С.: До свидания! Всем спасибо! Всем пока!