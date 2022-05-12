Общепит выживал и в более «голодные» годы – ему нужно только дать условия

В отсутствие иной, помимо праздничной, повестки ведущие «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский обсуждают новую экономическую реальность. В этом выпуске – про сферу общественного питания, у которой возникли некоторые проблемы, но она вполне выживет, как это делала всегда, считают ведущие.

Бонус – большое рассуждение Тараса Самборского о субъективных причинах роста на услуги ЖКХ и то, как активная гражданская позиция вкупе с индивидуальным жилищным строительством могут с этим справиться.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: У нас пока идут майские праздники, пока информационная повестка сосредоточена на майских мероприятиях, ничего такого особенно в это время не происходит в Сургуте, в Югре, поэтому мы решили поговорить на темы вечные. Сейчас эта тема — наш новая экономическая реальность, то, каким образом различные сферы жизни ее переживают и что можно сделать для того, чтобы они переживали ее лучше, чем могут.

Значит, начнем с общепита сегодня. Поговорим, давай, про общепит. У нас есть несколько факторов, которые мы должны учитывать. И, кстати, по этому поводу выходило у нас интервью с Алексеем Браташовым, это сургутский ресторатор.

Данность первая: народ обеднел. Данность вторая: большая, существенная доля общепита позакрывалась. Хотя, тот же Макдональдс в Сургуте остался, потому что он работает по другой лицензии. Данность третья: продукты резко подорожали, и некоторые логистические цепочки благополучно рухнули. При этом, наконец-то, были отменены QR-коды, в кои-то веки, народ смог с большей возможностью и охотой ходить по ресторанам... Например, тот же Алексей Браташов отмечает, что у него посещаемость выросла, несмотря на то что начался вот этот самый наш потребительский кризис. Давай, обсудим, какие сейчас перспективы у общепита, и что могут сделать бизнес и власть для того, чтобы эти перспективы стали чуть лучше, чем они чего?

Т.С.: Я, во-первых, думаю, что еще рано говорить о том, что после долгой и продолжительной болезни скончалась, если кто-то помнит эту прекрасную шутку весьма себе либерального актера Игоря Угольникова, его сюжет про похороны был очень востребован на стыке 80-х-90-х годов, советую к просмотру, там есть, над чем посмеяться, я думаю, что общепит выживет, безусловно, потому что, скажем так, и не в такие голодные годы выживал общепит, если брать историю Советского Союза. Если просто возьмем начало 20-х годов ровно 100 лет назад, когда Ленин ввел НЭП, новую экономическую политику, и вот эти нэпманы, нэпманки, в общем-то, достаточно весело проводили время во всевозможных кабаках и примкнувшая к ним интеллигенция.

Д.Щ.: Знаешь, мне кажется, больше здесь аналогии стоит проводить с концом 2-ой половины 80-х, когда уже начался некоторый товарный дефицит в Советском Союзе, как тогда это происходило.

Т.С.: Скажем так, конец 80-х годов — это начало моей карьеры посетителя всяких ресторанных заведений. Нет, все работало. Хорошо, давайте, тогда я отошлю к такому нетленному произведению киноискусства, как «Вокзал для двоих». Скажем так, это середина 80-х годов, но в принципе, все понятно. Поесть, закусить, выпить можно было, все это присутствовало. Дело в том, что общепит ведь выполняет функцию не только на кормление людей, но и социализации контактов. Я всегда это подчеркивал: чем более грамотная и понимающая политика местных властей в отношении такого сегмента малого и среднего бизнеса, как общепит, тем развитей территория, потому что общепит социализирует людей, он выводит их из быта, из квартир, где люди начинают киснуть и маргинализироваться, пьют, и все наши преступления в РФ на 80% связано с алкоголем...

Д.Щ.: В домашних условиях.

Т.С.: Да. А это, в свою очередь, еще на 80, если не на 90% происходит в домашних условиях за закрытыми дверями. Так вот протекционистская политика властей в отношении питейных заведений, точек общепита любого бизнеса, который людей кормит — это правильная политика, она зарекомендовала себя во всем мире цивилизованном и в нецивилизованном. Нам эту политику надо, конечно, особенно сейчас, в условиях усугубляющегося тяжелого экономического кризиса, брать на вооружение и проводить всячески. Думаю, что много сейчас мы будем слышать всякие стенания от владельцев всяких кафешек, ресторанов, что все очень дорожает, все плохо, все ужасно. Кто-то будет разоряться. Я думаю, разоряться будут жлобы, которые не хотят проявлять гибкость в этой ситуации. А ситуация не только плохая для общепита, она плохая для экономических игроков. А раз всем плохо, то, значит, чего ж теперь стонать, надо приспосабливаться к новым реалиям, и из этих реалий выжимать свою выгоду, а также развивать свое производство, и давать эту выгоду своим клиентам. Вот и все.

Д.Щ.: Что власти могут сделать в этой ситуации? Что от них бизнес может ждать? Или там просто все классический набор по типу минимизации налогов любых, минимизации проверок, условно говоря?

Т.С.: Это классический набор. Он понятный, он апробирован, правда, он никогда не задействован в полной мере, и при каждой декларации властей об отмене тех же проверок власти опять скатываются в бесконечные проверки. То есть, что входит в этот набор? Это мораторий на проверки... Я, вообще бы, топил за малый и микробизнес, безусловно, но раз мы сегодня обозначили темой общепит, тогда ограничимся вот этими рамками. То есть это отсутствие проверок на достаточно долгий срок. Я приводил однажды пример того же Китая, где законодательно запрещены проверки ресторанов аналогом нашего Роспотребнадзора. То есть их просто не существует. Немыслимо, чтобы какой-то чиновник пришел проверять состояние кухни, зала, кассу какую-то снимать. Просто невозможно это сделать. За это там следуют жесткие наказания. При этом владельцы общепита в Китае хорошо знают, что любой случай нарушения ими санитарно-эпидемиологических требований и, не дай Бог, какие-то...

Д.Щ.: ... Отравления...

Т.С.: ... Последствия для людей, они приведут к серьезной для них ответственности, вплоть до уголовной, вплоть до закрытия торговой точки. Поэтому вот такой баланс неплохой, когда сам оператор бизнеса хорошо понимает свою ответственность за то, что он делает. Второе: я повторяю в тысячный раз, что такой налог, как налог на имущество, должен быть отменен или уменьшен в десятки раз. Это совершенно нелепый налог. Этот налог вымывает у владельцев недвижимости, у владельцев имущества деньги, которые спокойно могли быть направлены на амортизационные отчисления не в рамках бухучета, а по факту.

И не важно, налог на имущество платит арендодатель, который сдает свое помещение арендатору, или владелец того или иного ресторана является и собственником помещения. Здесь надо просто региональным законодателям определить эту цепочку так, чтобы экономически отсутствие подобного налога помогало в конечном счете тому конечному оператору бизнеса, который занимает ту или иную площадь.

Что, собственно, еще? Это переход, перевод малого и микробизнеса не просто на упрощенную систему, а на патентную систему. Многие точки общепита на патенте и сидят. Но я под патентом понимаю выполнение более широкой задачи. В патент включаются все налогоотчисления, в том числе и зарплатные, то, что сегодня является зарплатными налогами. Мне кажется, это любому общепиту, малому и микробизнесу дало бы импульс не просто для выживания в сегодняшней экономической ситуации, но и для точки опоры с последующим ростом. А что тут еще можно выдумать? Вот и все.

Д.Щ.: Кстати, ходили слухи о том, что когда одна из крупных городских сетей выходила из города и увольняла своих сотрудников, выяснялось, что они, собственно говоря, вообще не были трудоустроены. И они потом приходили и рассказывали об этом в других точках, куда они пытались устроиться. Вот так. Это тоже касается. Это тоже бывает, как выясняется, с большими именитыми сетями.

Т.С.: А в этом случае должны работать 2 условия, чтобы подобное не было широкой практикой. Во-первых, все-таки, государство, как раз-таки, в таких случаях должно соблюдать какой-то контроль за соблюдением трудового законодательства и тем, как это трудовое законодательство защищает интересы работников. А с другой, противоположной стороны у меня вопрос к тем людям, которые устраивались на работу в эту прекрасную, так называемую федеральную сеть: ну если вас устраивает получение денег без оформления юридического, чего же потом ходите, жалуетесь и стонете? Это ваш риск, каждый выбирает тот уровень ответственности за свои действия, который считает для себя приемлемым.

Хочешь работать в черную, получать черные деньги, не платить с этого налоги, не зарабатывать себе хоть на какую-то там в будущем пенсию, что ж, это твой выбор, это ваша сделка с вашим работодателем, кем бы он ни был. Хочешь работать в белую или там в серую, пожалуйста, выбирай, в этом плане возможности рынка труда в России безграничны. Поэтому я, кроме как безответственности, в первую очередь, этих людей, которые устроились на таких условиях в эту сеть и безответственности со стороны государства, которое вообще допускает подобную схему, ничего сказать не могу.

Но тут надо понимать еще одну вещь: в условиях экономического кризиса люди не особенно выбирают, каким способом они будут извлекать собственный доход, им главное — получить деньги, прокормить семью, профинансировать очевидные жизненные потребности. Поэтому, делая сноску на эту ситуацию, я бы не видел себе в этом какой-то катастрофы. Главное, что люди нашли себе работу. Они не на улице, они не под забором, они не на бирже труда. Даже если они используют свою черную работу, пойдут на биржу труда и получат дополнительный доход, я в этом тоже не вижу ничего страшного, так устроена административная и экономическая модель России. У нас не выдают серьезных дотаций по безработице, они символические. Поэтому люди вертятся сами, как могут. А многие работодатели просто реагируют на данный спрос и дают предложение. Вот и все. Измените экономическую модель в России, администрирование подобных практик, используйте практики, я не знаю, которые существуют в Западном мире, и вы уйдете от массового черного рынка труда.

Д.Щ.: Еще один аспект — ЖКХ. Это расходы на ЖКХ, растущие расходы на электроэнергию, растущие расходы на тепло и так далее. Может ли государство в этом плане как-то повлиять на происходящее? Судя по всему, скорее всего, должно. Захочет ли? Вопрос.

Т.С.: Значит, здесь ситуация следующая: коммунальные услуги, безусловно, будут только расти и процесс этот также, как и процесс инфляционный, неизбежный. Другое дело, что в России коммунальные услуги растут, скажем так, до сегодняшнего дня росли не по объективным причинам, а по исключительно субъективным. Что такое объективные причины? РФ является крупнейшим поставщиком на мировой рынок энергоресурсов: нефти, газа, продуктов переработки, электроэнергии. Россия строит энергетические объекты, атомные станции по всему миру.

То есть в принципе РФ умеет на своей территории добывать энергетические, тепловые ресурсы. В некоторых территориях энергетические, тепловые ресурсы вообще имеют уникальную особенность, как Сургут, например. У нас от сургутской ГРЭС в город поступает для обогрева зданий практически бесплатное тепло. Оно бесплатно по своей ископаемости, получается оно бесплатно после обогрева турбин, но к нему прибавляется какая-то стоимость за транспортировку этой воды в город, ее переработку, водоподготовку на тепловых станциях и дальнейшее распространение по квартирам. На примере Сургута мы знаем, что цепочка посредников, чисто экономических посредников, не технологических, вот в этой трубе приводит к очень серьезному росту стоимости коммунальных услуг.

Я вот такой пример привел. Например, в Сургуте есть гейзерные источники, как в Исландии, и вот этой горячей водой сургутские жилища отапливаются. То есть люди, безусловно, что-то платят за создание транспортной системы, за логистику, но они не платят за добычу горячей воды, она им бесплатно достается, как это происходит в Исландии. Безусловно, исландцы платят какие-то коммунальные услуги, но их расходы на употребление горячей воды, по сравнению с другими странами, где бесплатной горячей воды нет, платят, конечно же, меньше.

Вот Сургут должен был в той части коммунальных услуг, которая обеспечивает обогрев помещений, платить, конечно же, гораздо меньше, чем даже наши соседи какие-нибудь по Югре, Нефтеюганск, Нижневартовск и так далее, а этого не происходит. Сургут традиционно, всегда, все годы существования этой системы обогрева зданий платил либо больше всех в ХМАО, либо он был на 2-3-ем местах по стоимости коммунальных услуг.

На этом простом примере я показываю, что в России коммунальные услуги имеют тенденцию к необоснованному росту субъективную: цепочка посредников, либо аффилированных с властью того или иного уровня, или просто допущенная пооперировать этим денежным потоком, обеспечивает инфляцию, которой могло бы не быть. Все. И так вот мы можем проследить по каждому моменту, где мы наблюдаем рост цен: та же мусорная реформа, так называемая, которая ни к чему не привела, кроме как к однократному, достаточно ощутимому росту услуг на вывоз мусора.

И вот так вот, если мы будем разбирать электричество, другие какие-то коммунальные услуги, содержание и ремонт жилищного фонда, все это так или иначе связано, скорее, с коррупциогенными факторами, которые приводят к инфляции на коммунальные услуги, нежели с объективными экономическими предпосылками для этого.

Но в целом и общем, безусловно, и в мире, и в России, и в Сургуте, и в Югре коммуналка будет дорожать, люди должны к этому готовиться, они должны прекрасно понимать, что это неизбежно. Что надо делать в этой ситуации? Если ты живешь в многоквартирном доме или жилищном комплексе, ты, как гражданин, должен быть активным участником вашего социума, вы должны знать, как-то контролировать свою управляющую компанию, должны контролировать деньги, которые каждое домовладение сдает на содержание и на капительный ремонт, и вы должны понимать структуру, принципы, логику этих расходов, вы должны их видеть. То есть это все называется активной гражданской позицией на низовом уровне. Не знаю, входит ли это в противоречие сегодня с политическим трендом в России… Наверняка, входит, потому что политическая гражданская активность сегодня граждан не приветствуется. Тем не менее, другого выхода я, честно говоря, не вижу.

А другие шаги, чтобы экономить на коммунальных расходах, следующие: жить в собственном частном доме экономически выгоднее, чем жить в квартире. Это закон, это понятно. Ваши расходы на квадратный метр жилья кратно будут ниже, нежели на содержание вашей квартиры, потому что вы платите управляющей компании, вы платите дворникам, вы платите за огромную поставку коммунальных услуг, а свой дом вы сами как бы обогреваете, вы сами обеспечиваете большинство ваших коммунальных услуг, у вас остается электричество, в зависимости от того, какой вид отопления вы берете, вот за это. Содержание дома дешевле.

Что это значит? Это означает, что люди, экономически активные, которые планируют свою жизнь на среднесрочную, долгосрочную перспективу, могли бы, в то числе для экономии своих потенциальных расходов на коммуналку, выбирать жилье в частном доме. Что для этого им надо делать? Для этого им надо найти приемлемое жилье на территории своего проживания. И тут опять мы подходим, к так называемой, экономически активной позиции, к социально-активной позиции, граждане должны транслировать свой запрос властям на то, что они хотят найти удобный, качественный вариант для жизни на своей территории. Так формируется запрос на индивидуальное жилищное строительство. Так власть, реагируя на этот запрос, должна создавать и осуществлять программу по приоритетному развитию ИЖС и уходу от массовой жилой застройки муравейниками.

Вот это такие интересные процессы. И когда люди имеют выбор качественного индивидуального жилья: кому-то надо жить в восточном районе города, кому-то в западном, кому-то в центре, пожалуйста, вас рынок распределит. И, кстати говоря, коммунальная сфера перестроится, она будет развиваться совсем по-другому принципу.

Сегодня, опять-таки, возвращаясь к теме обогрева города: это исключительно монопольная структура, она формально находится в руках города, а благодаря той цепочке посредников, очень много добавленной стоимости частной и непонятной. Когда город развивается через организованные индивидуальные поселки с частными домами, то коммунальная сфера принципиально по-другому выглядит, там в эти поселки заходит множество операторов, поставщиков газа, сервисников по газовым котлам, по тепловым насосам, по каким-то другим способам обогрева – на паллетах, например, деревянных, и так далее.

Это уже не одна какая-то гигантская монопольная неповоротливая структура, манипулирующая ценами в свою пользу, а это конкурентный рынок, в котором десятки, сотни игроков, они бьются не за муниципальные деньги, не за муниципальный заказ, они бьются за интерес своих частных заказчиков. Это интересный процесс, это совершенно другая экономика. Ничего не мешает, мне кажется, сейчас, в условиях кризиса, в условиях санкций, которые, конечно, не будут отменены многие-многие годы еще вперед, а региональным властям эту политику начать проводить. Это было бы очень даже здорово.

Д.Щ.: Что ж, ладно, мы будем завершать этот выпуск. В следующем эпизоде поговорим про развитие туризма, о том, что и как сегодня с этим можно сделать, какие возможности там открываются. Так что, поехали!