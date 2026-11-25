1965 год. Вертолет Ми-4 покинул небольшую площадку в НПУ «Сургутнефть», сразу же взял курс на восток. Летит над Сургутом. Поселок с высоты двести метров выглядит особенно красивым. Ровные широкие улицы, дома с белыми крышами, посеребренные инеем деревья.

За последнее время в районном центре произошли добрые перемены. Появились новые кварталы жилых домов. Сургут раздвинул свои границы.

Но вот остались позади последние здания, пристань, склады, флот на зимовке, и сразу же началась большая снежная равнина. По ней туда же на восток лежит ровная полоска зимней автомобильной трассы Сургут – Нижневартовск.

14 февраля по этой дорогу ушла колонна автомашин нефтепромыслового управления «Мегионнефтегаз». Прошло уже пять дней с тех пор, как водители километр за километром штурмуют снежную трассу.

Пассажиры вертолета – заместитель начальника НПУ «Мегионнефть» Имам Абзалов, начальник сургутской дорожной конторы Александр Колесников, корреспондент сургутской газеты «К победе коммунизма» Иван Захаров, фотограф Анатолий Мясников, повар ОРСа НПУ «Сургутнефть» Валя Мищенко. Девушка взяла для водителей горячий обед.

Вертолет миновал Банное, позади осталось Широково. Километров в шестьдесят от Сургута, на небольшом холмике, стоит бревенчатый дом. Летом здесь живут косари Юганского совхоза, а затем дом пустует. Старожилы называют это место заимкой Голец. Здесь-то вертолет и догнал колонну автомашин. Впереди шли бульдозеры, тягачи, а за ними ЗИЛы, МАЗы, специальные машины. Дорога сплошь переметена снегом. Он до того плотно забил автомобильную колею, что на ней с трудом работает бульдозер. О том, как медленно движутся машины, говорят километры и время. За пять дней пройдено немногим более шестидесяти километров.

Вертолет приземлился в глубокий снег. Навстречу к нему, проваливаясь выше колен, проваливаясь выше колен, устремилась группа водителей. Ребята обросли, немного похудели. Еще бы! Ведь за все это время они не ели ничего горячего, короткие часы отдыха проводили в машинах.

Имам Абзалович заводит с шоферами и трактористами беседу. Ни один человек не жалуется на трудности. Все шутят, смеются. Обрадовались люди, когда из вертолета выгрузили термосы и баки с борщом, горячей колбасой и крепким чаем. Валя Мищенко быстро вошла в роль хозяйки. Обед понравился всем.

После кратковременной остановки вертолет снова в воздухе. Теперь курс на Нижневартовск.

Смелым людям, штурмующим километры снежной трассы, придется пройти еще немало пути. Но теперь станет легче, на помощь колонне из нефтепромыслового управления «Мегионнефть» подоспело подразделение, еще один бульдозер и два тягача. Почти каждый день в голову колонны будет прилетать вертолет, доставляющий продовольствие для людей, топливо для машин.

Борьба за снежную трассу Сургут – Нижневартовск еще не окончена, но в Нижневартовске верят, что человек выйдет из этой борьбы победителем.