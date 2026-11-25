Днем 26 ноября местами в Югре ожидаются сильный снег и метель. Об этом предупредила окружная Госавтоинспекция, призвав водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах. Водителям ГАИ рекомендует снизить скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, отказаться от резких торможений и опасных маневров.

Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы на одежде, сумках и детских колясках. По информации ведомства, без них во время снегопада водитель может заметить человека лишь с расстояния 25-30 метров.

Переходить дорогу необходимо по пешеходным переходам, предварительно убедившись, что автомобилисты видят вас и уступают путь. Перед выходом на проезжую часть следует снять капюшон и убрать наушники: они ограничивают обзор и мешают услышать приближающийся транспорт.

В Сургуте столь неблагоприятных условий текущий прогноз не предусматривает. По данным Гидрометцентра России, ночью температура составит около −5 градусов, днем потеплеет до −1. Ожидаются небольшие осадки, скорость ветра днем — около 5 м/с.