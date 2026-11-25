Тюменская область помогает завершить реконструкцию здания ЗАГСа в Краснодоне, которое не работало десять лет. Окончание ремонта намечено на конец 2026 года, сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на администрацию Краснодонского муниципального округа.

Работы начались в марте 2025 года в рамках специального инфраструктурного проекта. Они охватывают как само здание, так и прилегающую территорию.

Возле ЗАГСа полностью заменили асфальтовое покрытие и обновили клумбы. Для маломобильных посетителей установили пандус. На территории оборудовали фотозону и разместили металлическую инсталляцию в виде кареты. Со стороны заднего входа появилась зона отдыха для детей.

Внутренние работы также подходят к завершению. Строители установили новые люстры и настенные светильники, завершают оформление декоративных элементов и проверяют системы здания.

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил значение восстановления социальной инфраструктуры для жителей. По его словам, такие объекты помогают вернуть людям ощущение стабильности. Реконструкция ЗАГСа позволит вновь использовать комплекс, который оставался закрытым в течение десятилетия.

Ранее siapress.ru сообщал об участии тюменских социальных работников в гуманитарных миссиях на территории Донбасса. Сотрудники регионального департамента социального развития и территориальных управлений соцзащиты помогают мирным жителям и военнослужащим в госпиталях. Участники отправляются в двухнедельные поездки во время отпуска.