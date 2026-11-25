В Тюменском округе начали сбор инструментов, техники и строительных материалов для военнослужащих 91-го полка. Седьмую большую посылку подготовят в рамках акции «Столичный для СВОих», приуроченной ко Дню Героев Отечества, сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на администрацию округа. Принимать помощь будут до 6 декабря в зданиях территориальных управлений и отделов. Общий сбор назначен на 7 декабря в молодежном центре «Поколение» в селе Каскара.

Перечень необходимых вещей составили по запросам военнослужащих. Постоянную связь с ними поддерживают представители местного отделения организации ветеранов СВО «Держава».

Сейчас бойцы занимаются строительством помещений, ремонтом техники и заготовкой пиломатериалов. Им нужны наборы ключей, гвозди, шурупы и листы ОСБ. В список также включили бочки объемом 200 литров, десятилитровые ведра, антифриз и канистры на 20 литров.

Кроме того, организаторы собирают кувалды, тиски, болгарки, бензопилы, пневматические гайковерты и печи-буржуйки. Уточнить технические характеристики и необходимое количество инструментов можно в территориальных управлениях и отделах округа. Денежную помощь аккумулируют на благотворительном счете организации ветеранов войны и труда «Забота и милосердие».

Помощь военнослужащим оказывают и представители социальной сферы региона. Ранее siapress.ru сообщал, что тюменские соцработники присоединились к гуманитарным миссиям в Донбассе. Они выезжают в прифронтовые территории и помогают мирным жителям и бойцам в госпиталях.