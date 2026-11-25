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В России растет число людей, которые переводят пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). По данным Банка России, в первом квартале 2026 года такой перевод осуществили 713,8 тысячи человек на общую сумму 143,7 млрд рублей. За весь 2025 год накопления перевели 430,4 тысячи человек. Уже за первые три месяца 2026 года число переводов оказалось на 65,8% больше, чем за весь 2025 год.

Такой вариант выбрала и Ирина Захарова из Ханты-Мансийска. В 2024 году она могла обратиться за назначением накопительной пенсии по ОПС ‒ 2 956 рублей в месяц пожизненно. Но Ирина Леонидовна решила перевести накопления в ПДС. В 2026 году ей назначили выплаты по 15 527 рублей ежемесячно в течение пяти лет.

Ирина Леонидовна ‒ коренная жительница Ханты-Мансийска. По профессии она бухгалтер, а в свободное время любит рисовать и танцевать. Свои пенсионные накопления она доверила Ханты-Мансийскому НПФ много лет назад. Когда наступил пенсионный возраст, обратилась в фонд за советом, как лучше распорядиться накоплениями. На консультации ей рассказали о возможности перевода средств в ПДС. Прежде чем принять решение, Ирина Захарова изучила условия договора и обсудила возникшие вопросы со специалистом.

Ее заинтересовала возможность передачи сбережений правопреемникам ‒ как на этапе накопления, так и при срочных выплатах. При пожизненных выплатах оставшиеся средства правопреемникам не передаются.

Самостоятельно копить деньги ей непросто, признается Ирина Леонидовна: «Всегда есть какой-то соблазн залезть в эту копилку. Мне сложно накопить».

После перевода накоплений в ПДС она продолжила пополнять счет личными взносами и получила государственное софинансирование. Кроме того, Ханты-Мансийский НПФ начислил инвестиционный доход.

Когда в 2026 году Ирине Захаровой назначили выплаты, на ее счете сформировалось более 930 тысяч рублей. Сколько удалось накопить, она знала заранее. «Ну, я же бухгалтер», ‒ объясняет Ирина Леонидовна.

В Ханты-Мансийском НПФ можно оформить перевод онлайн. Для этого нужно войти в Личный кабинет на сайте фонда, оформить заявление о единовременном взносе и подписать его через приложение «Госключ». Перевод доступен клиентам, у которых есть договор об обязательном пенсионном страховании с Ханты-Мансийским НПФ, если выплаты за счёт этих накоплений еще не назначены.

Подробнее об условиях ПДС ‒ на сайте пдс.двепенсии.рф.

Erid: 2SDnjeMkPDe

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"