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Тюменский застройщик «Скандиа» подготовил специальный пул квартир с максимальными скидками в двух проектах:

– Квартал в Слободе;

– Квартал в Комарово Парк.

Новые дома готовятся к вводу в эксплуатацию, а передавать ключи покупателям планируется уже в начале 2027 года.

Если давно присматриваетесь к новой квартире, планируете переезд или ждете подходящего момента – сейчас самое время выбрать подходящий вариант.

Количество квартир по акции ограничено. Условия действуют на новые брони. После бронирования квартира закрепляется на три дня. За это время необходимо предоставить пакет документов для выхода на сделку.

Посмотреть список акционных квартир

Подобрать квартиру и узнать подробности: +7 (3452) 59-60-42.

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