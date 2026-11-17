6 млрд рублей за 9 месяцев этого года направили на формирование корпоративной пенсии для своих сотрудников российские работодатели. Сумма оказалась на 17% больше, чем таком же периоде прошлого года.

Аналитикой поделились в НПФ ВТБ, отметив, что такая активность зафиксирована в более чем тысяче отечественных компаний из топливно-энергетического, финансового, производственного и других секторов экономики. Причиной может стать то, что предприятия используют корпоративные пенсионные программы как инструмент удержания и мотивации персонала.

Самой массовой группой участников с такой дополнительной пенсией оказались работники в возрасте от 46 до 55 лет, на них приходится почти треть всех накопителей. Возрастная группа от 36 до 45 лет составляет долю в 27%, а 17,5% — это молодёжь от 18 до 35 лет. Чаще всего к программам подключались жители Приволжского, Уральского и Северо-Западного округов.