Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении административных штрафов по 29 статьям КоАП. Поправки затрагивают ответственность за дискредитацию российской армии, распространение экстремистских материалов, мелкое хулиганство и ряд других нарушений, сообщает РБК.

За дискредитацию Вооруженных сил минимальный штраф для граждан предлагается увеличить с 30 до 35 тысяч рублей. Верхняя граница останется прежней — 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф планируют поднять с нынешних 100-200 тысяч до 200-370 тысяч рублей. Для организаций наказание может вырасти вдвое: вместо 300-500 тысяч рублей компании будут платить от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Значительно строже станет ответственность за производство, распространение и хранение экстремистских материалов. Для граждан штраф предлагают увеличить с 1-3 тысяч до 50-100 тысяч рублей. Должностным лицам будет грозить от 100 до 200 тысяч рублей вместо нынешних 2-5 тысяч, а юридическим лицам — от 800 тысяч до 2 млн рублей вместо 100 тысяч — 1 млн рублей. Также законопроект предусматривает повышение штрафов за продажу алкоголя несовершеннолетним, употребление спиртного и наркотиков в общественных местах, курение там, где это запрещено, и мелкое хулиганство.

Авторы инициативы объяснили необходимость пересмотра санкций изменением экономической ситуации. «Этот метод позволяет сохранить справедливое соотношение между размером штрафа и степенью общественной опасности правонарушения», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект внесло правительство России в октябре. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, многие штрафы не пересматривались более десяти лет и уже не всегда удерживают граждан от нарушений. Документу предстоит пройти еще два чтения в нижней палате парламента.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что Госдума расширила перечень административных нарушений, которые могут стать основанием для выдворения иностранцев из России. В список вошли дискредитация армии, участие в несогласованных митингах, мелкое хулиганство и пропаганда запрещенной символики.