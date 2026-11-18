С 1 января 2027 года во всех школах Югры для учеников 5–11-х классов начнут проводить занятия по искусственному интеллекту и информационной безопасности. О полномасштабном запуске нового курса сообщил губернатор округа Руслан Кухарук на региональном этапе XXXV Международных Рождественских образовательных чтений.

Апробация программы началась в Югре 11 ноября. В пилотный проект вошли десять школ из девяти муниципалитетов: Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Радужного, Ханты-Мансийска, Югорска, Пыть-Яха, а также Белоярского и Сургутского районов.

Занятия проходят во внеурочном формате раз в неделю. Школьников учат применять нейросети для решения учебных и практических задач, проверять достоверность полученной информации, распознавать фейки и защищать персональные данные. Каждый урок включает тематические видеоматериалы, практические задания и закрепление пройденной темы.

К преподаванию курса в регионе готовят педагогов. По состоянию на 12 ноября обучение по программе повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя» завершили 3 176 человек. Для учеников 5–9-х классов закупили более 21,8 тысячи экземпляров пособия «Введение в искусственный интеллект».

Развитие технологий стало одной из центральных тем Рождественских образовательных чтений, которые в этом году проходят под названием «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Форум объединил представителей органов власти, духовенства, образовательных и общественных организаций, ученых и молодежь.

Одновременно в школах округа развивают программы, посвященные истории страны и семейным ценностям. В учебном процессе уже используются курсы «Яркие страницы истории нашего Отечества», «Моя семья» и «Семья и семейные ценности». Правительство Югры совместно с епархией также завершило подготовку учебных пособий для третьих и четвертых классов. Их поставки в школы начнутся 18 ноября. Макеты изданий в мае представили Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, после чего материалы доработали с учетом его рекомендаций.