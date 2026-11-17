Жители Тюмени и Тюменской области теперь могут онлайн записаться на консультацию к психологу, юристу или специалисту по социальной работе в семейных многофункциональных центрах. Новый сервис позволяет заранее выбрать удобные адрес, дату и время приема на сайте смфц72.рф.

Семейные МФЦ работают по принципу одного окна. Обратившиеся семьи могут получить консультации по психологическим и юридическим вопросам, узнать о положенных мерах социальной поддержки и получить помощь при их оформлении. В Тюмени центры принимают посетителей по двум адресам: улица Амурская, 150 и проспект Геологоразведчиков, 14а. В помещениях оборудованы зоны ожидания и детские комнаты.

Для электронной записи необходимо открыть сайт семейных МФЦ, перейти в раздел «Запись на первичное консультирование», выбрать один из центров и подходящее время, а затем подтвердить заявку. Записаться на прием также можно по телефону +7 (3452) 30-26-27, используя добавочные номера 44-41 или 44-46.

Формат семейного МФЦ предполагает комплексное сопровождение посетителей, которым требуется сразу несколько видов помощи. Благодаря этому семьям не приходится самостоятельно обращаться в разные учреждения и повторно объяснять обстоятельства своей ситуации. Предварительная онлайн-запись должна сократить время ожидания и сделать консультации профильных специалистов доступнее для жителей областного центра и муниципалитетов региона.