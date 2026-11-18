Радужнинский городской суд взыскал с местной больницы 1,05 млн рублей в пользу отца ребенка, который умер после того, как ему не оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба судов Югры. Трагедия произошла 11 марта 2018 года. Как установил суд в рамках ранее рассмотренного уголовного дела, врач скорой помощи имел необходимую квалификацию, опыт и медицинское оснащение, однако без уважительных причин не помог малолетнему пациенту. В результате ребенок умер.

Впоследствии Радужнинский городской суд признал медицинского работника виновным по части 2 статьи 124 УК РФ — неоказание помощи больному, которое по неосторожности привело к смерти человека. Приговор по уголовному делу стал основанием для обращения отца ребенка с гражданским иском к Радужнинской городской больнице.

Мужчина потребовал компенсировать моральный вред, причиненный потерей сына, а также возместить расходы, понесенные во время судебного разбирательства. В итоге с больницы взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда и еще 50 тысяч рублей судебных расходов. Общая сумма выплаты составила 1,05 млн рублей.

Ответственность за действия сотрудника возложили на медицинскую организацию как на его работодателя. В соответствии с гражданским законодательством юридическое лицо обязано возместить ущерб, причиненный работником при исполнении должностных обязанностей.

Решение Радужнинского городского суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.