Интерес предпринимателей к гарантиям и аккредитивам для исполнения госконтрактов вырос в этом году. Тенденция развивается на фоне увеличения со стороны госзаказчиков закупок у малых компаний.

По данным Корпорации МСП, только у технологических предприятий по итогам трех кварталов 2026 года объем закупок превысил 142 млрд рублей. Это почти на 8,5% больше, чем годом ранее. Число таких поставщиков выросло на 20%. По сообщениям ВТБ, портфель гарантий и аккредитивов для малого и среднего бизнеса на 30 сентября 2026 года превысил 1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 12%. Количество выданных гарантий выросло на 22%, число получателей гарантий — на 34%. Среди отраслей лидируют строительство (36%), промышленность (20%) и торговля (19%).

Зампред правления ВТБ Денис Бортников отметил, что дальнейшая автоматизация процесса позволит бизнесу сэкономить время и направить оборотные средства на развитие. Параллельно государство усиливает контроль за платежной дисциплиной по госконтрактам с МСП. По данным Корпорации МСП, объем урегулированной задолженности госзаказчиков перед поставщиками из числа МСП последовательно растет, а сроки выплат сокращаются благодаря работе профильного федерального штаба.