В Сургуте к Новому году появятся три новые световые конструкции ‒ кокошник, неваляшка и праздничная арка. Два украшения разместят на Центральной площади, еще одно ‒ ближе к парку культуры и отдыха на проспекте Набережном. Об этом СИА-ПРЕСС рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Елизавета Припутень.

При этом количество световых украшений в Сургуте сокращать не планируют, в отличие от ледовых городков, которых этой зимой станет на два меньше. Монтаж существующих световых конструкций начался еще в середине октября. Завершить их установку власти планируют до конца текущей недели.

Изменится и расположение некоторых новогодних объектов. Так, ели, закупленные в прошлом году, установят на новых площадках ‒ у «Росича», на улице Щепеткина, и в парке у ЖК «Новые ключи». Световые конструкции в виде шаров с гербом, которые раньше украшали Югорский тракт, перенесли на улицу Александра Усольцева. На улицах Республики и Энгельса сохранятся существующие световые панно на опорах освещения.