Жителей Тюмени пригласили принять участие в подготовке концепции обновления площади 400-летия города. На муниципальном портале запущен опрос, в котором горожане могут оценить существующее общественное пространство, назвать его основные проблемы и предложить идеи для будущей реновации.

Площадь 400-летия Тюмени является одной из крупнейших городских площадок для массовых мероприятий и узнаваемой частью областного центра. Участникам опроса предлагают ответить на девять вопросов: указать, как часто и с какой целью они бывают на площади, что им нравится в этой локации и какие обстоятельства мешают проводить там время с комфортом.

Тюменцы могут выбрать желательные варианты наполнения обновленной территории. Среди предложений — сезонные ярмарки и городские рынки, водный объект, площадка для настольных игр и фотовыставки. В перечень возможных изменений благоустройства включены дополнительное озеленение, защита от солнца и ветра, архитектурная подсветка и создание тихих зон для отдыха.

В форме предусмотрено поле для собственных предложений. Участники также могут сообщить, готовы ли они в дальнейшем присоединиться к обсуждению проекта. Чтобы пройти опрос, необходимо авторизоваться на портале «Тюмень — наш дом» при помощи учетной записи портала госуслуг или социальной сети «ВКонтакте». Собранные мнения предполагается учитывать при дальнейшей работе над концепцией преобразования одной из главных площадей города.