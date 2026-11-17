Нефтеюганский районный суд взыскал с застройщика 981,4 тысячи рублей в пользу супругов, которым вовремя не передали квартиру в новостройке. Семья продолжала выплачивать ипотеку, но не могла переехать и обустроить комнаты для детей, сообщает пресс-служба судов Югры.

Супруги заключили договор участия в долевом строительстве в марте 2024 года. Квартира стоимостью 9,8 млн рублей расположена в микрорайоне 9А Нефтеюганска. Для покупки жилья семья использовала собственные накопления, материнский капитал и ипотечный кредит. Все предусмотренные договором платежи супруги внесли полностью. Застройщик должен был завершить строительство дома до 25 сентября 2025 года, а квартиру передать владельцам не позднее 25 марта 2026 года. Однако к установленной дате семья жилье не получила.

Супруги обратились в суд и потребовали взыскать с компании неустойку в размере почти 1,49 млн рублей, компенсацию морального вреда, потребительский штраф и судебные расходы. В ходе разбирательства представитель застройщика попросил уменьшить неустойку до 450 тысяч рублей и предоставить компании отсрочку исполнения решения до 31 декабря 2026 года.

Суд признал требования дольщиков обоснованными, но снизил неустойку до 900 тысяч рублей, оценив ее соразмерность последствиям нарушения обязательств.

В итоговую сумму также вошли 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 46,5 тысячи рублей и 4 896 рублей судебных расходов. Каждый из супругов должен получить по 490 698 рублей.

Кроме того, застройщика обязали перечислить 28 тысяч рублей государственной пошлины в бюджет Нефтеюганска. В предоставлении отсрочки исполнения решения компании отказали. Решение Нефтеюганского районного суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.