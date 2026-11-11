В аэропорту Сургута ввели ограничения и задержали шесть рейсов

Аэропорт Сургута временно прекратил принимать и отправлять самолеты. Ограничения начали действовать 11 ноября в 14:37 по местному времени, сообщила Росавиация.

По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, на момент публикации задерживаются шесть вылетов:

в Уфу, рейс ЮТ103 — до 16:00 вместо 09:20;

в Пермь, рейс ЮТ205 — до 16:00 вместо 09:40;

в Омск, рейс ЮТ139 — до 15:00 вместо 13:25;

в Тюмень, рейс ЮТ542 — до 15:00 вместо 13:50;

в Екатеринбург, рейс WZ1018 — до 17:55 вместо 15:25;

через Чебоксары в Минеральные Воды, рейс А46202 — до 20:45 вместо 18:15.

Рейс Red Wings WZ1264 в Волгоград, запланированный на 14:55, отменен. При этом вечерние рейсы Utair в Москву, Тюмень и Самару пока остаются в расписании. Статусы могут оперативно меняться, поэтому пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло и сообщениями авиакомпаний.

Ранее в этот же день Росавиация ограничила работу аэропортов Тюмени, Советского и Урая. Аналогичные меры вводились в Екатеринбурге и ряде других городов.