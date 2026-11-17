К Новому году в Сургуте появятся семь новых декоративных световых конструкций. Их установят в парках «За Саймой» и «Кедровый лог», сквере Дружбы народов и сквере в 20А микрорайоне. Среди украшений будут световые фигуры птиц, цифры и праздничные композиции, некоторые из которых выполнят в русском народном стиле. Установка запланирована на 15 декабря, рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

При выборе площадок учитывали их популярность среди горожан. «Это самые посещаемые и крупные наши парки ‒ парк «За Саймой», «Кедровый лог», так как туда приезжают люди со всех микрорайонов и даже близлежащих поселков. Ну и скверы, где вообще никакого нет оформления, но тоже максимально посещаемы», ‒ пояснила Николаенко.

В парке «За Саймой» планируют оформить две площадки. Одну из конструкций хотят разместить у входа со стороны «Россетей», вторую ‒ внутри парка. Точные места пока согласовывают, поскольку для работы украшений необходимо подключение к электросети.

В этом году МКУ «Лесопарковое хозяйство» впервые участвует в новогоднем украшении городских территорий. Такая возможность появилась благодаря средствам, сэкономленным по итогам торгов. Пять закупок уже состоялись, еще две предстоит провести.

Руководитель учреждения также попросила сургутян бережно относиться к новым украшениям: «Конструкции декоративные, предназначены для визуального восприятия и фотографирования, но никак не тактильного восприятия. Поэтому необходимо к ним бережно относиться, чтобы они прослужили несколько лет».

В дальнейшем при наличии финансирования праздничное световое оформление планируют расширить и на другие общественные территории города.