Тюменская область вошла в тройку российских регионов — лидеров по внедрению искусственного интеллекта. О применении новых технологий и дальнейшей цифровой трансформации региона говорили на Губернаторских чтениях в Тюмени. С основным докладом выступил директор Центра стратегической аналитики и больших данных Высшей школы экономики Константин Вишневский.

Как сообщил губернатор Александр Моор, искусственный интеллект уже используется в нескольких социально значимых сферах. В медицине технологии помогают выявлять заболевания на ранней стадии, в государственном управлении — быстрее обрабатывать обращения жителей. Нейросети также задействованы для наблюдения за лесами и повышения безопасности на дорогах.

«Тюменская область — в топ-3 регионов России по внедрению ИИ. Чтобы сохранять позиции, нам нужны кадры. Стоит задача на базе тюменских вузов создать полноценную систему подготовки специалистов, которые будут разрабатывать и внедрять новые технологии», — отметил глава региона.

Еще одним условием дальнейшего цифрового развития власти называют надежное энергоснабжение. По словам губернатора, региону предстоит решать проблему энергодефицита совместно с Югрой и Ямалом. Рекомендации, подготовленные по итогам Губернаторских чтений, планируют использовать при формировании дальнейшей политики в сфере искусственного интеллекта и цифровой экономики.