В Сургуте к Новому году сократят количество ледовых городков, горок и праздничных скульптур. Причиной стали ограничения бюджетного финансирования, рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Елизавета Припутень.

Изменения затронут сразу несколько привычных площадок. Так, ледового городка больше не будет в Молодежном сквере. От размещения двух горок в сквере Первопроходцев также отказались ‒ там установят только новогоднюю елку. А площадку, которая раньше располагалась возле драматического театра, перенесут в парк «Новые ключи».

Упростят и оформление ледовых городков. Если в прошлом году сургутяне могли увидеть скульптуры сказочных персонажей, в том числе Бабы-яги и Конька-Горбунка, то этой зимой от такой тематики решили отказаться. Горки украсят ледяными и русскими народными узорами, а из традиционных праздничных персонажей оставят Деда Мороза и Снегурочку. Как пояснила Елизавета Припутень, в прошлом сезоне подрядчик затянул работы над оформлением горок. Поэтому в этом году городские власти решили выбрать более простые решения, которые потребуют меньше времени на изготовление.

При этом основные праздничные площадки сохранятся. Ледовые городки планируют разместить на Центральной площади, возле Свято-Троицкого собора, у «Росича» и в парке у ЖК «Новые ключи». На двух главных площадках ‒ Центральной площади и у собора ‒ предусмотрены по три горки и ледовые лабиринты.

Строительство начнут ориентировочно в начале или середине декабря. Точные сроки будут зависеть от погоды: пока лед не набрал необходимую толщину.