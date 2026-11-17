В Югре заболеваемость ОРВИ за последнюю отчетную неделю выросла на 23,77%. Показатель достиг 76,95 случая на 10 тысяч жителей против примерно 62 случаев неделей ранее, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. При этом вирусы гриппа среди обследованных пациентов не обнаружены. В структуре выявленных возбудителей преобладали риновирусы — на них пришлось 25% положительных проб. Доля вирусов парагриппа составила 15,63%, аденовирусов — 11,88%, SARS-CoV-2 — 10%.

Также специалисты обнаруживали бокавирусы — 6,88%, сезонные коронавирусы — 5% и респираторно-синцитиальный вирус — 4,38%. На другие возбудители пришлось еще 9,38% исследованных образцов.

Заболеваемость COVID-19 составила 0,96 случая на 100 тысяч жителей. Все выявленные за неделю случаи коронавирусной инфекции протекали в форме ОРВИ.

Одновременно в регионе снизилась заболеваемость внебольничными пневмониями. На последней отчетной неделе показатель составил 13,3 случая на 100 тысяч населения. Для сравнения, в начале октября в Югре регистрировали 14,7 случая на 100 тысяч жителей.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что на 44-й неделе в Сургуте заболеваемость ОРВИ достигала 122 случаев на 10 тысяч человек. В школах и детских садах усилили утренние фильтры, проветривание и дезинфекцию помещений. Если из-за болезни отсутствуют не менее 20% детей, класс или группу могут временно перевести на дистанционный режим либо разобщить.