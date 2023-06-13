Строительство нового здания для «Петрушки» переносят на 2025 год

Строительство НТЦ в Сургуте подвинуло возведение нового здания для кукольного театра «Петрушка»: его перенесли с 2023 на 2025 год. Информацию озвучили в ходе заседания думского комитета по горхозяйству. На данный момент власти планируют уделить внимание проектно-изыскательским работам – на эти цели выделено 28 миллионов рублей. Такой шаг позволит в будущем участвовать в окружных и федеральных программах софинансирования.

Напомним, что новый театр планируется разместить на территории ядра центра Сургута на участке площадью почти 15 тысяч квадратных метров. В прошлом году проект оценивали в 700 миллионов. Депутаты предложили разместить культурное учреждение в ГКЦ, для которого создадут новое здание.

«Тратить очередные 30 млн рублей на проект я считаю нецелесообразным. Если мы добьем вопрос со «Строителем», это будет большой успех для нас с учетом экономической ситуации. Поэтому я бы предложил объединить два проекта – «Петрушку» и «Строитель». Это будет для нас дешевле и реалистичней», – подчеркнул народный избранник Дмитрий Нечепуренко.

По словам представителей администрации, они рассматривали такой вариант, однако специалисты посчитали его невозможным. Театр должен быть отдельным зданием и соблюдать определенные требования: наличие стоянки, доступ маломобильных групп, разных залов и прочее. Проект «Петрушки» предусматривает зал для детей от 0 лет, а также два зала вместимостью 120 и 250 мест. Большие залы, согласно требованиям безопасности, для детей не используются.

«Вопрос размещения и строительства объектов культуры нужно рассматривать в комплексе. Потому что мы сейчас побежали за «Петрушкой», но забываем, что у нас есть проект детской школы искусств в 25 микрорайоне. Она сейчас размещается в арендованном помещении. Здесь надо действовать последовательно. А то мы за тремя зайцами гонимся. Вот мы взялись на ДШИ, деньги потратили, значит надо довести вопрос до конца. Взялись за ГКЦ – значит, надо довести до конца. Надо рассмотреть приоритет строительства культурных объектов. И, исходя из этого, принимать решения по «Петрушке», чтобы не плодить незавершенное строительство», – подчеркнул депутат Богдан Гужва.