Власти Сургута отчитались о ходе строительства научно-технологического центра

Власти Сургута заключили контракты по 10 объектам инженерной инфраструктуры в рамках строительства Научно-технологического центра. На сегодняшний день лишь по набережной у реки Кривуля возникли задержки из-за жалобы в ФАС, однако в скором времени этот вопрос будет решен. Об этом на штабе главы Сургута по капитальному строительству рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок.

«На исполнении в «УКС» в рамках реализации НТЦ находится 11 объектов. На данный момент финансирование 2022 года предусматривает пять из них. Также есть еще один объект, который реализуется в рамках государственной программы «Современная транспортная система». Это автомобильный проезд от Югорского тракта до кооперативов «Волна» и «Нептун». По нему заключен контракт, – отметил глава ведомства. Он также добавил, что в основном все объекты реализуются в следующем году, а дорога и набережная Кривуля – в 2024.

Так, финансирование 2022 года получили следующие пять объектов:

Магистральный водовод. На данный момент по нему заключен муниципальный контракт с компанией «СпецМонтажПроект», а также закрыто первое выполнение работ. Ранее отмечались проблемы по поставке материалов, но сейчас этот вопрос решили. На сегодняшний день выполнено 1 200 метров трассы из шести километров. Подрядчик планирует ввести водовод в эксплуатацию в конце мая в 2023 году. Сети ливневой канализации с локальными очистными сооружениями. По объекту заключили муниципальный контракт с компанией «ЮВиС». Доля софинансирования средств бюджета составила 5%. Организация приступила к выполнению работ, сейчас строится временный проезд к объекту, подготавливается площадка для установки ЛОСов и закупается оборудование. Канализационная насосная станция на территории Пойма-2. По ней заключили муниципальный контракт с компанией «ВОРТ». К концу октября начнутся строительные работы. В планах ввести объект в эксплуатацию 31 марта в 2023 году. Магистральная дорога по улице Никольская. Объектом занимается также подрядная организация «ЮВиС». Сейчас ведутся подготовительные работы. Срок ввода в эксплуатацию – 31 мая 2024 года. Набережная Кривуля. На сегодняшний день по объекту провели конкурсные процедуры и определили подрядчика – «ЮВиС». При этом муниципальный контракт еще не заключен из-за ранее поданной жалобы в ФАС, которую в дальнейшем отклонили. Сегодня все замечания по документации сняли, «УКС» направил новый договор в сторону подрядчика. Срок ввода в эксплуатацию – 30 ноября 2024 года.

Финансирование 2023 года касается внутриквартальных сетей НТЦ, объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и ливневой канализации. По ним уже заключили договора.

«Благодарю всю команду, подрядчиков. Мы выполняем большую работу. За счет того, что в ней достаточно много пересечений, прошу относиться партнерски друг к другу», – подчеркнул глава Сургута Андрей Филатов.

Напоминаем, ранее стало известно, что расчетные затраты на возведение первого в ХМАО НТЦ составят около 90 млрд рублей.