Гостиницу межуниверситетского кампуса Тюмени откроют 8 февраля 2027 года

Гостиничный комплекс межуниверситетского кампуса в Тюмени планируют открыть 8 февраля 2027 года — в День российской науки. Готовность первого объекта кампуса уже превышает 99%, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании федерального штаба по созданию кампусов.

В 12-этажном здании оборудуют 70 номеров, рассчитанных на 120 мест. Гостиница категории «три звезды» предназначена для научно-педагогических работников и гостей города. Сейчас строители заканчивают внутреннюю отделку, на объект поставляют мебель. Возведение здания началось в 2024 году.

«В 12-этажном отеле — 70 номеров для научно-педагогических работников и гостей города. Идут отделочные работы, поставляется мебель. На втором этапе возведем четыре студенческие гостиницы, а еще технопарк, учебно-лабораторный корпус, конгресс-центр, центр поддержки талантливой молодежи и спорткомплекс», — рассказал глава региона.

Второй этап включает девять зданий. Их планируют возводить параллельно, а полностью завершить создание кампуса — в 2028 году. Комплекс разместится на территории площадью 15,6 гектара у озера Круглого. Он объединит пять ведущих вузов региона, а его образовательные программы будут ориентированы на нефтегазовую и аграрную отрасли, медицину, информационные технологии и технологический инжиниринг. Студенческие гостиницы смогут принять более пяти тысяч человек.

Ранее siapress.ru сообщал, что к межуниверситетскому кампусу построили 900-метровый участок дороги от улицы Мельникайте. Возле гостиничного комплекса предусмотрели более 170 парковочных мест, перенесли остановку и обустроили отдельные полосы для поворота и разгона. Развитие дорожной сети рядом с кампусом продолжится в 2027 году.