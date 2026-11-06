Гарантийный фонд Тюменской области помог бизнесу привлечь 1,89 млрд рублей

Гарантийный фонд Тюменской области помог предпринимателям привлечь 1,89 млрд рублей заемного финансирования за январь-октябрь 2026 года. Для этого фонд предоставил 126 поручительств общей стоимостью 787,4 млн рублей, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

Поручительство позволяет компании получить кредит, микрозаем, банковскую гарантию или другой финансовый продукт, если у нее недостаточно имущества для полноценного залога. Фонд принимает на себя часть обязательств предпринимателя перед банком или иной организацией и тем самым снижает требования к собственному обеспечению.

Стандартное поручительство может покрыть до 50% обязательств по договору. Для начинающих предпринимателей, работающих менее двух лет, доля увеличивается до 70%. Максимальный размер поддержки по одному договору составляет 25 млн рублей. Воспользоваться программой могут представители малого и среднего бизнеса, начинающие предприниматели и самозанятые.

Сеть партнеров Гарантийного фонда включает 23 организации: 20 банков, Российский фонд технологического развития, Фонд финансирования предпринимательства и компанию «ТАЛК Лизинг». Для получения поддержки предпринимателю необходимо обратиться в банк-партнер вместе с заявкой на финансирование и уточнить возможность привлечения поручительства.

Ранее siapress.ru сообщал, что на 1 августа фонд предоставил 104 поручительства на 652,9 млн рублей, с помощью которых бизнес привлек 1,61 млрд рублей. Таким образом, за август-октябрь число соглашений выросло на 22, объем гарантий — на 134,5 млн рублей, а привлеченное финансирование — на 280 млн рублей. Заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Анастасия Филимонова поясняла, что этот инструмент позволяет заменить часть залогового обеспечения и получить средства для развития компании.