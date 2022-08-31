До 2030 года в Сургуте может появиться новая набережная

Трехкилометровую современную набережную планируют обустроить на реке Кривуля в Сургуте. Так, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на проведение работ на участке берега длиной около 1,5 километров.

«Здесь будут ступенчатый амфитеатр и берегоукрепление откосного типа, на котором разместятся лестничные сходы и пандусы для маломобильных граждан. В ходе проведения государственной экспертизы проектные решения были приведены в соответствие установленным требованиям, в том числе экологическим требованиям, и результатам инженерных изысканий», – рассказал главный специалист отдела объектов коммунального водного хозяйства управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России Валерий Федоров.

На набережной планируется установка зон для спокойного и активного отдыха. Предусмотрены велодорожка протяженностью 1 450 метром, временная стоянка и слип для спуска на воду маломерных судов.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года». Генпроектировщик – ООО «Проектное бюро «Волна». Застройщик – МКУ «Управление капитального строительства».