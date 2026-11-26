Госкомпания «Автодор» тестирует на платных магистралях систему распознавания автомобилей с нечитаемыми номерами по «цифровому отпечатку». Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры» со ссылкой на интервью заместителя председателя правления компании Виктории Эркеновой агентству ТАСС. Камеры продолжают считывать регистрационные знаки обычным способом. Если номер закрыт или загрязнен, искусственный интеллект сопоставляет внешние признаки автомобиля с записями его прежних проездов по дорожной сети.

Система формирует «отпечаток» по совокупности визуальных характеристик машины. На начальном этапе специалисты работали с небольшим массивом записей и вручную проверяли каждое совпадение. По их словам, ошибок не выявили.

Пока речь идет о тестировании, а не о повсеместном автоматическом назначении штрафов. Как отмечается в сообщении, такие данные сейчас используют преимущественно для поиска автомобилей. Решение о том, является ли номер нечитаемым, принимает человек.

Кроме того, с 2027 года на федеральных трассах планируют устанавливать комплексы фотовидеофиксации нового поколения «Азимут 5». Они будут анализировать дорожную обстановку, в том числе с применением искусственного интеллекта.

Возможности дорожных камер постепенно расширяются и в соседних регионах. Ранее siapress.ru сообщал, что в Тюменской области с начала 2026 года вынесли 108 тысяч постановлений за использование телефона за рулем. Всего комплексы выявили более 2,5 млн нарушений ПДД.