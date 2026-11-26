В проект бюджета Сургута на 2027 год, , опубликованный на сайте городской думы, власти заложили 45,18 млрд рублей доходов и 45,15 млрд рублей расходов. Если сравнивать с параметрами городской казны в 2026 году, то доходы должны снизиться на 7,6 млрд рублей, а расходы — на 12,3 млрд рублей. Если в процентах — то доходы падают на 14,4%, а расходы — на 21,4%.

Самая большая разница — в трансфертах, которые поступают в город от округа и федерации. В бюджете 2026 года на них приходится 29,95 млрд рублей, в проекте на 2027-й — 25,21 млрд рублей. Снижение составляет 4,74 млрд рублей. При этом перечисления из других бюджетов по-прежнему обеспечат больше половины всех доходов Сургута.

В проекте на 2027 год крупнейшая часть этих перечислений — субвенции на исполнение переданных городу полномочий, 16,64 млрд рублей. Еще 5 млрд рублей предусмотрено в виде дотаций, 3,16 млрд рублей — в виде субсидий и 412,7 млн рублей — в виде иных трансфертов.

Собственные доходы города — налоговые и неналоговые поступления — в проекте снижаются с 22,86 до 19,96 млрд рублей, или на 2,90 млрд рублей. Самое заметное изменение — по налогу на доходы физических лиц. На 2026 год заложено 16,40 млрд рублей НДФЛ, на 2027-й — 13,15 млрд рублей. Разница составляет 3,25 млрд рублей, то есть почти пятую часть. Снижение по одному НДФЛ оказалось больше, чем по всем собственным доходам вместе. В совокупности остальные налоговые и неналоговые поступления компенсируют около 350 млн рублей этой разницы.

В бюджете 2026 года предусмотрен дефицит 4,65 млрд рублей. На 2027 год заложен профицит 32,7 млн рублей. Он возникает за счет того, что расходы в проекте сокращаются сильнее доходов. По кредитам коммерческих организаций город планирует погасить на 300 млн рублей больше, чем привлечь. Еще 267,3 млн рублей ожидается от продажи муниципальных акций и долей.

Крупнейшей статьей расходов в проекте остается образование — 24,56 млрд рублей, или 54% всех расходов города. На дорожный фонд предусмотрено 4,16 млрд рублей, на транспорт — 1,81 млрд рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство — 2,84 млрд рублей, в том числе 1,40 млрд рублей на благоустройство.

Ранее мы писали о том, что на ремонт дорог в Сургуте в 2027 году заложено в шесть раз меньше денег, чем в 2026-м — 440 млн против 2,6 млрд рублей.